Uciekinierki z sekty, miejskie sekrety i głośne morderstwa wiosną na antenie ID

• Wiosna na antenie ID

• Rekonstrukcje najsłynniejszych zbrodni, historie seryjnych morderców czy dokumenty pokazujące pracę policji na całym świecie

Wiosną na antenie ID będzie można zobaczyć wstrząsającą pięcioodcinkową serię dokumentalną. Twórcy opowiadają w niej historię jednego z najbardziej aktywnie działających kultów na świecie - "Dzieci Boga". Organizacja, założona w latach 60. XX wieku w USA, rozprzestrzeniła się na terytoria aż 130 krajów. Ekipie filmowej udało się dotrzeć do trzech Brytyjek, którym po latach udało się wyrwać ze szponów tego niebezpiecznego zgromadzenia. Wraz z toczącym się śledztwem, widzowie odkrywają coraz bardziej przerażające szczegóły z działalności sekty. Ku przestrodze.Kiedy wnagle znika młoda dziewczyna, zostawiając swoje półroczne dziecko, rodzina rozpoczyna poszukiwania. Osiem miesięcy później po zaginionej nadal nie ma śladu, a do miasteczka przyjeżdża ekipa dziennikarki Christiny Fontany, która nagrywa wywiady z rodzinami osób, które zaginęły. Fontana bardzo szybko orientuje się, że coś z tą historią jest nie tak i rozpoczyna śledztwo na własną rękę. To, co się dzieje później, dosłownie mrozi krew w żyłach. Sieć kłamstw, lokalne układy, morderstwa i samobójstwo. W tym mieście nic nie jest takie, jakim się wydaje. Czy zdeterminowanej redaktorce uda się rozwiązać zagadkę zaginionej Christiny Whittaker?Był taki czas, kiedy Paul Bernardo i Karla Homolka byli na ustach całego świata. Wspólnie zamordowali i zgwałcili trzy młode dziewczyny, w tym siostrę morderczyni. Tyle im udowodniono. Śledczy prowadzący dochodzenie byli pewni, że to nie są jedyne ofiary tej dwójki. Część ich wyczynów zostało uwiecznionych na sześciu wstrząsających kasetach wideo, które służyły jako jeden z dowodów w bardzo kontrowersyjnym i długo ciągnącym się procesie sądowym. Jak skończyła się historia "Kena i Barbie", dwójki seryjnych morderców z Kanady? Seriawiosną na antenie kanału ID.