Uliczne wyścigi i władcy gratów wiosną w DTX

Łukasz Szewczyk

• Prędkość i adrenalina wiosną w DTX

Wiosną kamery DTX ponownie zjarzą do magicznego warsztatu Dave'a Kindiga w programie(premiera 16 marca). To właśnie w nim powstają wyjątkowe modele samochodów dla najbardziej wymagających klientów. Nieważne czy chodzi o klasyki nad klasykami, takie jak: 58 Lincoln Continental, Chevy Cupe z 1941 roku, czy uroczy Fiat 72 - auta zawsze wyglądają doskonale. Dbałość o każdy detal to jedna z podstawowych zasad pracy Dave'a i jego niesamowitej ekipy, która spełnia nawet najbardziej nierealne marzenia motoryzacyjne.Tej wiosny nie zabraknie też zawrotnych prędkości i wielkich emocji. W trzecim sezonie(od 4 marca) przeniesiemy się na najtrudniejsze i najbardziej wymagające ulice na południu Stanów Zjednoczonych. To właśnie w Memphis, JJ Da Boss z ekipą już czeka na najlepszych "stritrejserów". A co wydarzy się w drugim sezonie programu(premiera 29 kwietnia)? Mistrzowie kierownicy podejmą jeszcze większe ryzyko. Stawka będzie dużo wyższa. Samochody głośniejsze i szybsze. Jak poradzą sobie doświadczeni śmiałkowie na trudnej, nieprzygotowanej nawierzchni? Kto zostanie królem... lub królową ulicznych wyścigów?To nie wszystko. Wiosna w DTX należy także do Mike'a Finnegana, którego widzowie kanału będą mogli zobaczyć aż w dwóch programach. Pierwszy z nich to(premiera 5 kwietnia). Mike, który jak nikt inny zna się na budowie samochodów, uważa, że przy odrobinie umiejętności i odpowiednim wkładzie pieniężnym z każdego auta można zrobić demona prędkości. Dzięki swojej wiedzy, pasji i kreatywności potrafi "podkręcić" moc prawie każdego pojazdu. Dla Finnegana i jego ekipy liczą się przede wszystkim pomysłowość, innowacyjność i zamiłowanie do prędkości.W dwóch sezonachdo Mike'a dołączy do niego dziennikarz i pasjonat motoryzacji David Freiburger. Ten duet nie zawsze dobrze obchodzi się z samochodami. W nowej serii prowadzący szukają wszelkiego rodzaju pojazdów, które są w beznadziejnym stanie, by następnie sprawdzić granice ich możliwości. Premiera pierwszego sezonu już 23 lutego. Kolejny będzie można oglądać od 17 maja.