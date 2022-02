Ekia programu "Nasz nowy dom" rusza w Polskę. 18 sezon wiosną w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Wiosną w Polsacie 18. sezon programu "Nasz nowy dom", który odmienia życie rodzin ciężko doświadczonych przez los.

• Od prawie 9 lat ekipa fachowców pod czujnym okiem Katarzyny Dowbor przeprowadza remonty domów i mieszkań.

Od marca 2022 roku widzow Polsatu czekają kolejne poruszające historie i 12 remontów, z których każdy będzie ogromnym wyzwaniem. Ekipa "Naszego nowego domu" ponownie przemierzy Polskę wzdłuż i wszerz, by wyciągnąć pomocną dłoń dla kolejnych potrzebujących rodzin. Pojawią się m.in. w Radomiu, na Podlasiu, na Śląsku i Zamojszczyźnie. W 18. sezonie z remontami zmierzy się znana już widzom drużyna architektów: Martyna Kupczyk, Marta Kołdej, Maciej Pertkiewicz i Wojciech Strzelczyk oraz niezawodni kierownicy budowy: Artur Witkowski, Wiesław Nowobilski i Przemysław Oślak.W pierwszym odcinku nowego sezonu ekipa "Naszego nowego domu" odwiedzi Tychy, gdzie w części starego ceglanego domu mieszka pani Lidia ze swoją wnuczką Kornelią. Rodzice Kornelii nadużywali alkoholu. Po tym, jak dziewczynka została im odebrana i umieszczona w rodzinie zastępczej, dziadkowie wywalczyli prawo do opieki nad wnuczką. Kilka lat temu mąż pani Lidii zmarł i teraz ona sama wychowuje dziewczynkę. W nadchodzącym sezonie poznamy również historię Pani Katarzyny, która opiekuje się swoją dwudziestotrzyletnią córką Marią, chorującą na czterokończynowe porażenie dziecięce i epilepsję. W domu mieszka także syn pani Kasi. Rodzina zajmuje stary garaż, przerobiony na pomieszczenie mieszkalne, które trudno nazwać domem...Warunki, w których żyją, są dramatyczne.Poza nowym, ciepłym domem bohaterowie programu mogą liczyć również na wsparcie w rozwoju zawodowym poprzez kursy i szkolenia, które mogą pomóc wrócić im na rynek pracy, zainspirować do zmian, rozwinąć pasje i wykorzystać ich talenty. W premierowych odcinkach, w trosce o środowisko, ponownie pojawi się wiele rozwiązań ekonomicznych i jednocześnie ekologicznych, takich jak pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne.