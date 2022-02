Nowe pokolenie Irwinów, życie na fermie i świńskie miss wiosną w Animal Planet

Łukasz Szewczyk

• Wiosna w Animal Planet

Nie ma chyba widza Animal Planet, który nie słyszał o Stevie Irwinie, słynnym na cały świat "łowcy krokodyli" i przyrodniku walczącym o środowisko naturalne. Po śmierci tego znanego miłośnika zwierząt schedę po nim przejęła jego najbliższa rodzina. Terri, Bindi i Robert prowadzą w Australii niezwykły ogród zoologiczny, w którym mieszka ponad 1200 zwierząt różnych gatunków. Na terenie zoo znajduje się także światowej sławy szpital dla zwierzaków z całego świata. Seriapokazuje kulisy funkcjonowania tego wyjątkowego miejsca. Każdego dnia pracownicy mają pełne ręce roboty. I nie chodzi tu o zwykłe karmienie czy pielęgnację. Największa żyrafa ma problemy z kolanem, trzeba przetransportować niebezpieczne krokodyle do nowego domu, a samotna koala ciągle szuka miłości.Słynne powiedzenie mówi, że w Teksasie wszystko jest większe... ale w tym przypadku możemy iść dalej i powiedzieć, że tu niemożliwe nie istnieje. Nowa seriazabierze widzów za kulisy niecodziennego konkursu. Show śledzi losy hodowców, którzy prezentują swoje cenne świnie na zawodach w Teksasie. Zacięta rywalizacja toczy się przede wszystkim między dwiema rodzinami: obecnie panującymi mistrzami The Baleros a The Rihns - nowicjuszami w pokazach. Która rodzina zgarnie trofeum i wróci z gotówką do domu? Jedno jest pewne - w tym programie, wszystkie zwierzęta traktowane są jak prawdziwe miss.Z kolei nowa seria dokumentalnapokazuje kulisy pracy w trzech różnie prowadzonych gospodarstwach w Wielkiej Brytanii. Wieje nudą? Niekoniecznie! Bohaterowie często porównują swój zawód do hazardu. Nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć co się wydarzy. Nagłe załamania pogody, niezidentyfikowane choroby dotykające plony i inwentarz oraz ciągłe awarie sprzętu to tylko początek. Na szczęście każdy z gospodarzy jest prawdziwym pasjonatem i z ciekawością sięga po różne nowatorskie rozwiązania.