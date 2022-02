Nowy sezon "Tajemnicy zawodowej" dostępny w Playerze

Łukasz Szewczyk

• Do czego jesteśmy zdolni z miłości?

• Na platformie Player.pl dostępny jest już drugi sezon serialu "Tajemnica zawodowa"

Zakrwawiona Kinga leży na odludnym poboczu. Ktoś przeszukuje jej ubranie, zabiera klucze do mieszkania... Okazuje się, że to Tymon, zakochany w Kindze informatyk, który następnie usuwa z jej domu sprzęt podsłuchowy. Zastaje go tam Andrzej. Co się stało z Kingą?Trzy miesiące później okazuje się, że Kinga przeżyła wypadek samochodowy, na miejscu którego znalazła ją policja w stanie hipotermii. Górska żyje, zachowała ciążę. Od trzech miesięcy jest w śpiączce.Julia dostaje rozwód z Andrzejem, który rozpacza po wypadku Kingi i martwi się o nienarodzone dziecko. Miller wrócił do policji, prowadzi śledztwo w tej sprawie. Nie spotykają się z Julią. Ewa po postrzale wyjechała z Ninką do siostry w Szwecji. Miller jest sam, ale walczy o rodzinę. Julia nie chce mu w tym przeszkadzać. Oboje uciekają od tego, co ich łączy. Czy skutecznie?Życie Julii wywraca się do góry nogami, gdy po trzech miesiącach Kinga odzyskuje przytomność. Miller dostaje informację o niezapłaconym mandacie Górskiej - zdjęcie z fotoradaru świadczy o tym, że ktoś jednak z nią był tamtej feralnej nocy, w samochodzie... Kto? To nie było samobójstwo? Czy ktoś ją zostawił na miejscu wypadku, zimą, na pewną śmierć?Do sprawy wkracza uparta i niekonwencjonalna prokurator Gabriela Wolska (Katarzyna Herman). Lepiej, żeby Miller się odsunął ze względu na znajomość z rodziną Żurawskich. On jednak chce trzymać rękę na pulsie. Instynkt podpowiada mu, że Julia może mieć kłopoty...W nowym sezonie ponownie pojawią się: Magdalena Różczka (Julia Żurawska), Cezary Pazura (Andrzej Żurawski), Piotr Stramowski (Paweł Miller), Andrzej Zieliński (Wiktor Bielski), Anna Dereszowska (Kinga Górska), Tamara Arciuch (Monika Litwin), Justyna Zielska (Paula Żurawska), Antonina Litwiniak (Lena Żurawska), Marcin Piętowski (Łukasz Madej), Laura Breszka (Ada Wójcik), Marta Klubowicz (Olga Lipska), Wiktoria Gorodeckaja (Ewa Dobrzyńska), Adrian Zaremba (Michał Różański "Misiek"), Mateusz Bieryt (Tymon) i Dariusz Biskupski (Krzysztof, dyrektor szpitala). Do obsady dołączyli między innymi: Katarzyna Herman (prokurator Gabi Wolska), Dorota Chotecka (Krystyna, siostra Ewy), Mateusz Rusin (Tomasz, brat Kingi), Karolina Porcari (Hanka, lekarka) i Marcin Czarnik (komendant Piotr).