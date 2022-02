Ekstraliga startuje z nowym projektem. Powstała Redakcja EkstraligaTV

Łukasz Szewczyk

• PGE Ekstraliga ruszyła z nowym projektem EkstraligaTV.

• Wśród nowinek, jakie zostały wprowadzone jest stworzenie grupy redaktorów tworzących materiały wideo na oficjalny kanał najlepszej żużlowej ligi świata na YouTube.

Redakcja EkstraligaTV ma na celu zwiększenie liczby materiałów multimedialnych, pokazujących PGE Ekstraligę, a także dokumentujących funkcjonowanie klubów nie tylko w okresie sezonu, ale także poza nim. Obecnie trwa cykl "Co w klubie?" czyli podsumowania przygotowań zespołów najlepszej żużlowej ligi świata do nadchodzących rozgrywek (więcej TUTAJ). To jednak tylko początek planów sezonowych.- mówi Przemysław Szymkowiak z PGE Ekstraligi. -W trakcie sezonu redaktorzy EkstraligaTV będą tworzyć materiały z meczów PGE Ekstraligi, a także wypowiedzi pomeczowe, które dostępne będą na kanale YouTube. Nie zabraknie cyklicznych i popularnych quizów, będą produkcje lifestylowe oraz podsumowania klubowe.Redakcja EkstraligaTV to nie tylko materiały wideo. Na stronie internetowej oraz w aplikacji tworzone będą teksty redaktorów w ramach cyklicznych tematów i relacji z wydarzeń żużlowych. W sezonie 2022 dostępne będą również kolejne edycje gier w aplikacji mobilnej: Eliga Manager oraz TyperPGEE. Nowościami będą także rozbudowane działy statystyczne oraz informacje o kadrach zespołów PGE Ekstraligi, w tym U-24 Ekstraliga, a także materiały z rozgrywek szkoleniowych w klasach Pit Bike, 125cc i 250cc.