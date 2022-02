Psychopaci, porywacze i narkotykowi bossowie w 12 sezonie serialu Polsatu "Gliniarze"

Łukasz Szewczyk

• Wciągające śledztwa, silne emocje i nagłe zwroty akcji

• Wiosną 2022 roku na antenę Polsatu powraca serial "Gliniarze"

W 12. sezonie "Gliniarzy" powrócą dobrze znani i lubiani detektywi, ale dołączą też do nich nowe postacie! Do akcji wkroczy nowa pani detektyw Agata Byczewska, w którą wcieli się aktorka Magdalena Wojtacha, a w życiu osobistym śledczej Natalii Nowak (Ewelina Ruckgaber) i jej narzeczonego Filipa Mory (Michał Hołub) ogromną rolę odegra jego mama Elżbieta Mora. To właśnie w jej roli wystąpi mamy Eweliny, Ewa Ruckgaber.Prowadząc śledztwa bohaterowie serialu nieraz sami narażą się na niebezpieczeństwo. Już w pierwszym odcinku bezwzględny gang zagrozi wypoczywającemu na jachcie naczelnikowi wydziału Piotrowi Zarębskiemu (Dariusz Dłużewski). Czy detektywom uda się uratować swojego szefa, który chcąc rozpracować grupę przestępczą wejdzie w jej struktury? Jaki los spotka rodzinę Krystiana (Tomasz Skrzypniak), na której życie będzie czyhać żądny zemsty na detektywie groźny gangster? Do czego posunie się Krystian chcąc ratować życie żony i syna? Czy detektyw Ewa Berg (Charlotta Zielińska) odnajdzie po latach morderców swojego młodszego brata? W końcu, jakimi intencjami kieruje się nowa detektyw Agata Byczewska (Magdalena Wojtacha) i czy w związku z jej działaniami Kubie (Piotr Mróz) uda się oczyścić z zarzutów o złamanie procedur i wrócić na komendę? To tylko niektóre pytania, które dotyczą znanych i lubianych bohaterów serialu.W 12. sezonie "Gliniarzy" widzowie mogą oczekiwać na wiele wciągających śledztw, a w nich: zaskakujących i nagłych zwrotów akcji, silnych emocji, głębokich wzruszeń oraz widowiskowych strzelanin i bójek. Przed najlepszymi funkcjonariuszami policji szereg nowych wyzwań, które wymagać będą sprytu, inteligencji i kreatywności. Jak sobie z nimi poradzą? Przekonamy się od 28 lutego w Polsacie, od poniedziałku do piątku, o godzinie 17:00 w Polsacie.Wśród obsady 12. serii hitowego serialu Polsatu występują m.in.: Ewelina Ruckgaber, Piotr Mróz, Arkadiusz Krygier, Tomasz Skrzypniak, Aleksander Mackiewicz, Charlotta Zielińska, Monika Miller, Helena Chorzelska, Dariusz Dłużewski, Zbigniew Kozłowski i Przemysław Saleta. W 12. sezonie do obsady dołącza Ewa Ruckgaber i Magdalena Wojtacha. Producentem "Gliniarzy" jest Outset Films.