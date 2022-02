Nowe i znane seriale, programy randkowe oraz filmy wiosną w TVN7

Łukasz Szewczyk

• Wiosna w TVN7 to przede wszystkim nowe seriale: "Zagadki losu", "Opowieści małżeńskie" oraz kontynuacja znanych pozycji ("Papiery na szczęście", "BrzydUla" czy "19+").

• Powracają także popularne programy rozrywkowe "Hotel Paradise" oraz "20 kontra 20".

Wiosną 2022 roku TVN7 rozpocznie emisję nowych seriali paradokumentalnych.(poniedziałek - środa, godz. 18.25, od 28 lutego) to serial, w którym zaskakująca tajemnica ujawniona w finale odcinka odmieni dotychczasowe życie bohaterów. Czasem będzie ona umyślnie skrywanym przez lata sekretem, a czasem szokującym, wcześniej nieznanym faktem. Paradokument został oparty na wielu wątkach: wzruszających, zabawnych, pokrzepiających, a także kryminalnych, przerażających i szokujących. Każdy odcinek, posiadając tytułowe "drugie dno", da widzowi nowe spojrzenie na ukazaną w nim historię.Z kolei(czwartek i piątek, godz. 18.25, od 3 marca) to historie o miłości, wzlotach i upadkach w związkach. Życiu każdej pary towarzyszy wiele emocji, zarówno tych dobrych jak i tych, których lepiej unikać. Bohaterowie kochają się, kłócą, rozstają, odnawiają dawne kontakty szukając wygasłych uczuć. Każda z par ma swoje lepsze i gorsze momenty, chwile pełne uniesień lub rozczarowań. Jedni będą szukali spokoju i szczęścia w miłości, innym bliżej będzie do potajemnych romansów, ukrywania się i obłudy. W każdym odcinku decyzje i wyznania bohaterów będą niosły za sobą zaskakujące konsekwencje.Wiosna w TVN7 kontynuuje emisję serialu(poniedziałek - czwartek, godz. 19.30). Twórcy zapowiadają dynamiką zdarzeń i nieoczekiwane zwroty akcji. Czy Marta wyjawi ukochanemu swoją prawdziwą tożsamość? Czy Adam wyplącze się ze ślubu z Beatką i zdobędzie serce Marty? Czy rodzina Kowalczyków w końcu znajdzie sposób, by wyzwolić się spod władzy Henryka? Kolejny sezon serialu przyniesie mnóstwo emocji związanych z losami ulubionych bohaterów.Widzowie będą mogli oglądać także finałowy sezon(poniedziałek - czwartek, godz. 20.00). Na ostatniej prostej twórcy serialu nie zawiedli i przygotowali kolejne niespodzianki. Będą to: powrót do klimatu znanego z pierwszej serii, a także szereg wzruszających chwil i zaskakujących wydarzeń, które na pewno na długo pozostaną w pamięci fanów. Odliczanie do happy endu rozpoczęte. Zostańcie razem z nami!Powraca także(poniedziałek - piątek, godz. 17.55, od 28 lutego). Nowy sezon rozpocznie się od przygotowań do ślubu Kai i Froda. Zakochani są pewni swojej miłości, ale w wielu sprawach muszą znaleźć kompromis, a to nie zawsze jest łatwe. Kłopoty małżeńskie nie ominą Kasi i Witka. Kryzys w ich związku pogłębi pojawienie się Łukasza, pierwszej miłości dziewczyny. Wiosną fani produkcji będą świadkami ślubów, rozstań i poważnych decyzji. A te na szczęście znajdą swój szczęśliwy finał, bo przyjaźń zwycięży wszystko.Nie zabraknie także programów rozrywkowych. Wiosną(poniedziałek - czwartek, godz. 20.35, od 20.35) powróci z piątym sezonem, który został zrealizowany w najbardziej luksusowym hotelu spośród wszystkich dotychczasowych edycji. Tym razem żądni miłości i wielkiej przygody uczestnicy przeżyją przygodę życia w egzotycznej Panamie. Poza znanymi stałymi elementami programu, takimi jak "Pandora", "Rajska wyrocznia" czy "Rajskie rozdanie", w tej edycji pojawi się nowy - "Szansa od raju". Uczestnikom dochodzącym do programu trudniej zintegrować się z grupą i w krótkim czasie stworzyć pary.Na antenę TVN7 powróci także show. Na słonecznej Krecie ponownie zamieszka dwóch mężczyzn poszukujących miłości. Pierwszy z nich to czterdziestolatek potrafiący spełnić każdą zachciankę kobiety; zamieszka w ekskluzywnej, komfortowej willi z pięknym widokiem. Młodszy, seksowny dwudziestolatek zostanie gospodarzem mniej luksusowego, lecz swobodniejszego glampingu. Obaj panowie będą zabiegać o względy kilkunastu pięknych singielek. Pierwszy sezon programu przyniósł miłość i szczęście Bartkowi i Patrycji, których związek przetrwał po programie. Kto dostanie szansę na miłość i szczęście w kolejnej edycji?Wiosenna ramówka TVN7 to także filmy. W tym sezonie telewizyjna Siódemka przeniesie widzów do świata fantasy, dostarczy dreszczyku emocji. Wśród propozycji obsypany nagrodami dramat muzyczny "Narodziny gwiazdy". Kolejną propozycją w ramówce będzie jedna z najważniejszych i popularniejszych serii w historii kina. Siódemka zaprosi na "Jurrasic World: upadłe królestwo". Dla fanów adaptacji kultowych komiksów stacja wyświetli pełną akcji przygodę "Aquamana". W filmowej ramówce znajdzie się także "Shazam". Jest to opowieść o czternastoletnim Billy'm Batsonie (Asher Angel), który otrzymuje nadzwyczajne moce. Dzięki wypowiedzeniu magicznego słowa, zamienia się w dorosłego superbohatera.