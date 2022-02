Przyjażnie wiekiej wagi i kobiety uzależnione od ślubów wiosną w TLC

Łukasz Szewczyk

to program nie tylko o odchudzaniu, utracie wagi czy próbach prowadzenia zdrowego stylu życia. To przede wszystkim opowieść o losach zgranej grupy przyjaciółek, które wciąż szukają swojej drogi i po prostu uwielbiają dobrą zabawę. Członkiniami tego żywiołowego gangu są Vannessa i Meghan, które widzowie po raz pierwszy zobaczyli w programie "Kilogramy do szczęścia". W "Przyjaźni wielkiej wagi" dołączają do nich koleżanki Tina i Ashely, które zrobią wszystko, żeby spełnić marzenia i wreszcie odmienić swoje życie. Wspólnie biwakują, pływają w oceanie, motywują się do ćwiczeń i regularnych wizyt u lekarza czy terapeuty. Wszystko po to, żeby na stałe porzucić siedzący tryb życia, który przyczynił się do ich otyłości.TLC to kanał, który w swoich programach porusza różnorodne, czasem nawet ekstremalne tematy. Już w marcu na antenie stacji zadebiutuje nowy program, opowiadający o losach czterech intrygujących kobiet, które po prostu uwielbiają wychodzić za mąż. Widzowie TLC poznają Monette, Shae, Amy i Kecię, które łącznie były już przy ołtarzu aż 20 razy. Bohaterki nowego reality show zakochują się szybko i kochają mocno. Niestety, ich intensywne, często dramatyczne związki obfitują zarówno we wzloty, jak i w upadki. Mimo licznych porażek, nie ustają w pogoni za prawdziwym księciem z bajki. Każda z nich jest gotowa powiedzieć "tak" kolejny raz. Czy uzależnione od stawania na ślubnym kobiercu kobiety w końcu odnajdą swoje szczęście?Wiosną nie zabraknie w TLC kontynuacji programów, które podbiły serca widzów już w poprzednich sezonach. W marcu na antenę stacji powróci, która w czwartej serii programu jest jeszcze bardziej zajęta! W kolejnym sezonie wśród jej pacjentów znajdzie się mężczyzna z ogromną torbielą, która prawie całkowicie zakrywa mu oko oraz kobieta, u której egzema wywołała zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i agorafobię. Do doktor Pryszczylli dołączy też doktor Betty Song, aby wspólnie zająć się ekstremalnymi przypadkami, których nikt inny nie chciał już leczyć. Jedno jest pewne: doktor Pryszczylla odmieni życie kolejnej grupy szczęśliwych pacjentów.