Smaczna rozpusta wiosną w Food Network

Łukasz Szewczyk

• Wiosna w Food Network

• Rywalizacja między sławnymi kucharzami i cukiernikami, kulinarne podróże i poznawanie różnych tradycji i kultur.

W idealnym świecie wszyscy jedzą jedynie zdrowe rzeczy, ale... wiadomo, że w prawdziwym życiu są chwile, kiedy po prostu nie można oprzeć się pokusie. W końcu raz na jakiś czas można, a właściwie należy sobie odpuścić i zaspokoić kulinarne zachcianki. W programieRobert Irvine dzieli się z widzami swoimi ulubionymi miejscami na tzw. "cheat day". Prowadzący będzie przewodnikiem po najlepszych słodkich, smażonych, serowych i kalorycznych daniach, jakie Ameryka ma do zaoferowania.W kolejnej seriigospodarz Clinton Kelly zaprasza jedenaścioro utalentowanych cukierników, których zadaniem jest stworzenie pysznych i zachwycających wiosennych deserów. Uczestnicy muszą sprostać tematycznym wyzwaniom związanym z nadejściem wiosny. Jakie słodkości przyjdą im do głowy, kiedy usłyszą takie hasła przewodnie, jak rozgwieżdżone noce, wianki z kwiatów czy Dzień Matki? Tylko jeden z nich dotrze na szczyt i zdobędzie główną nagrodę w wysokości 25 000 $ i tytuł wiosennego mistrza wypieków.[ powracają w drugim sezonie z 32 niesamowitymi, młodymi grillmasterami! Jak doskonale wiadomo, wiosna to idealny czas na rozpalenie grilla i przyrządzenie wyjątkowych specjałów. Aromatyczne żeberka, chrupiący bekon, jarmarczne przekąski czy Tex Mex to tylko część potraw, jakie będą musieli przyrządzić uczestnicy programu. Tym razem gospodarzowi Eddiemu Jacksonowi towarzyszyć będzie laureatka Food Network Star - Damaris Phillips. Wspólnie przeprowadzą kucharzy przez osiem tematycznych konkurencji. Co tydzień zostanie wyłoniony nowy zwycięzca, który otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 $. Od teraz grill należeć będzie do nowego pokolenia ekspertów.