Łukasz Szewczyk

Książę William w obronie planety i dziwaczne potrawy wiosną w Travel Channel

Wiosną najdziwniejsze z dziwnych potraw potrafi testować tylko Andrew Zimmern. Prowadzący popularnej serii "Dziwaczne potrawy" ponownie zabierze widzów do kulinarnych miejsc najciekawszych pod kątem doznań. Jak smakują dania, na których widok niekoniecznie od razu musi cieknąć ślinka? Co najbardziej intryguje miłośników jedzenia? I, co najważniejsze: czy bez wahania Andrew spróbuje każdej z nich?



Inną, kulinarną destynacją Travel Channel będą smakowite regiony Włoch. Słoneczna Italia przyciąga turystów, którzy chcą odkrywać jej oszałamiające krajobrazy, wyjątkową kulturę i różnorodne przysmaki. Dzięki swojej bogatej kuchni, ta piękna śródziemnomorska kraina oferuje niezliczoną ilość znanych i tradycyjnych potraw. W programie "Włoski kęs" widzowie zobaczą zapierające dech w piersiach miejsca i poznają wyjątkowych szefów kuchni. W czym tkwi ich sekret?



Wiosną na antenie Travel Channel podejmiemy także trudniejsze tematy. Obumierające rafy koralowe i lasy deszczowe, zanieczyszczone powietrze, susze, powodzie, ginące gatunki zwierząt, topniejące lodowce, piętrzące się odpady - to tylko wierzchołek góry lodowej stale postępujących problemów i zmian klimatycznych. W dokumentalnej serii "Earthshot Prize: Ratując naszą planetę" książę William i Sir David Attenborough, wraz z gośćmi, przedstawiają widzom inspirujące i nowatorskie sposoby na poprawienie globalnej sytuacji klimatycznej. Klimat zmienia się w zastraszającym tempie. Niektóre skutki są już nieodwracalne i najprawdopodobniej nie da się ich zniwelować nawet przez setki kolejnych lat. To najwyższy czas, żeby podjąć zdecydowane kroki w tym obszarze.