Łukasz Szewczyk

Liga Europy w Viaplay: Debiut Wichniarka w studio. Zieliński znowu strzeli Barcelonie?

• Mecz Napoli z FC Barceloną to jedno z najciekawszych rewanżowych spotkań barażowych o awans do 1/8 finału Ligi Europy. Czy w rewanżu Polak znowu trafi?

• Borussia Dortmund po porażce 2:4 u siebie ze szkockim Rangers FC, na wyjeździe musi wznieść się na wyżyny, by marzyć o awansie.

• Rozgrywki Ligi Europy UEFA, a także Ligi Konferencji UEFA można oglądać na żywo na platformie Viaplay

fot. Scanpix-Viaplay