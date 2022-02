"Krakowskie potwory". Polski serial inspirowany mitologią słowiańską w marcu w Netflixie (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W marcu 2022 roku na platformie Netflix premiera serialu "Krakowskie potwory"

• Ośmioodcinkowy polski serial oparty na mitologii słowiańskiej i legendach dawnego Krakowa, którego akcja toczy się właśnie w stolicy Małopolski.

• Serial skierowany jest do młodej publiczności

Serial "Krakowskie potwory" w Netflixie / fot. Robert Pałka / Netflix

Główną bohaterką "Krakowskich potworów" jest Alex - studentka pierwszego roku medycyny na prestiżowym Collegium Medicum w Krakowie. Dzięki ambicji i determinacji wyrwała się ze wsi z jednym celem: zacząć od nowa i za wszelką cenę udowodnić, że należy do wielkiego świata. Los Alex odmienia się całkowicie, gdy zostaje wybrana do elitarnej grupy studentów skupionej wokół światowej sławy patologa - profesora Zawadzkiego. Ku swojemu zdumieniu odkrywa, że pod przykrywką badań naukowych, grupa zajmuje się zupełnie czymś innym. Alex zostaje wplątana w intrygę, która konfrontuje ją ze światem słowiańskich wierzeń, pradawnych potworów i żądnych krwi bóstw."Krakowskie potwory" to także uniwersalna opowieść o młodej kobiecie, która musi określić swoją tożsamość i odnaleźć to, co jest jej wewnętrzną życiową siłą.W obsadzie: Barbara Liberek (Alex), Andrzej Chyra (profesor Zawadzki), Stanisław Linowski (Lucky), Małgorzata Bela (Aitwar), Mateusz Górski (Antoni), Kaja Chan (Hania), Maja Chan (Basia), Daniel Namiotko (Gigi), Stanisław Cywka (Birdy), Anna Paliga (Iliana), Eryk Pratsko (Chłopiec), Małgorzata Rożniatowska (Babcia Alex), Małgorzata Gorol (Jagna), Wojciech Brzeziński (Robert), Julia Wyszyńska (Ewa). W serialu zobaczymy również m.in. Magdalenę Koleśnik, Ninę Tarczyńską, Jakuba Rędziaka, Ewelinę Żak czy Magdaleną Osińską.Reżyserkami serialu są Kasia Adamik (również pomysłodawczyni "Krakowskich potworów") oraz Olga Chajdas. Główną scenarzystką jest Magdalena Lankosz, która nad scenariuszami pracowała wspólnie z Anną Sieńską i Gają Grzegorzewską.