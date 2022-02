"99 - Gra o wszystko", "Dobra robota", "Kanapowcy", "Nauka jazdy" wiosną w TTV

Łukasz Szewczyk

• Wiosną na antenie TTV sporo nowości, wśród nich m.in. "Projekt Cupid", "99 - Gra o wszystko", "Pałacowe Love", "Dobra robota".

• Wracają "Kanapowcy", "Nauka Jazdy", "Królowe życia", "To tylko kilka dni" oraz ekipa "Googlebox".

Pierwszą z wiosennych nowości TTV jest(niedziela, godz. 22.05). Ola, Jakub, Maja, Krystian, Marta, Sylwester i Bartek są bohaterami charakteryzującymi się m.in.: spektrum autyzmu, zespołem Downa lub syndromem Tourette'a. Z pomocą autorytetów w swoich dziedzinach, redakcja programu spróbuje znaleźć dla nich odpowiednich kandydatów na randkę w ciemno. Oprócz obecnych na planie specjalistów i terapeutów, wsparciem podczas przygotowań, a także towarzyszami rozmów będą: Basia Kurdej-Szatan oraz Przemek Kossakowski.Z kolei(wtorek i środa, godz. 22.00) to nowy, autorski format randkowy Player Original. Młode pary, które wezmą udział w tym kostiumowym reality show, na cztery tygodnie przeprowadzą się do pałacu w Walewicach. To właśnie tam cofną się w czasie o 200 lat, by odcięci od pokus współczesnego świata sprawdzić siłę swoich związków i zawalczyć o nagrodę główną.Trzecia wiosenna nowość TTV to(sobota, godz. 21.45, od 5 marca). W każdym odcinku zawodnicy będą mieli do pokonania kolejne konkurencje, w których będzie liczył się spryt, werwa, otwarta głowa i odrobina szczęścia. Wszyscy mają takie same szanse, jednak ci, którzy najgorzej poradzą sobie z kolejnymi zadaniami, odpadają z programu. 99 uczestników do pokonania, tyle samo konkurencji i walka o 50 tys. złotych.Bohaterami(poniedziałek i wtorek, godz. 18.35, od 7 marca) są szefowie lokalnych firm oraz ich pracownicy - razem tworzą ekipę, która jak mało kto zna się na robocie. Program podpatruje codzienność w kilku branżach. Kamery programu zajrzą do małych, lokalnych firm, jak pomoc drogowa i rodzinny cyrk, do większych przedsiębiorstw, jak skup złomu i gospodarstwo rolne, a także do takich z wieloletnią tradycją, jak ponad 70-letnia piekarnio-cukiernia.Po krótkiej przerwie na antenę TTV powraca(poniedziałek - czwartek, godz. 20.05, od 28 lutego). W wiosennej serii widzowie będą śledzić perypetie kilkunastu uczestników z całej Polski, którzy marzą o zdobyciu prawa jazdy. Ich umiejętności poznamy na ulicach Białegostoku, Krakowa i Warszawy. W trakcie 30-odcinkowej serii kursanci będą szkolić się pod okiem wymagających, ale i empatycznych instruktorów.Wiosną kolejna ekipa(wtorek, godz. 22.00, od 8 marca) pożegna się z niezdrowymi przekąskami i rozpocznie walkę o zdrowie i lepszą sylwetkę. Czy "scyzoryki" z Kielc podołają tej wielkiej życiowej rewolucji? Wśród uczestników widzowie zobaczą Marka Morusa, znanego z kanapy programu "Gogglebox. Przed telewizorem"to program, który przybliża życie i funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. W drugim sezonie bohaterami cyklu będą Krzysiek, Agnieszka, Filip, Artur, Ania oraz ich bliscy, którzy pomagają im w codziennych czynnościach. Teraz opiekunowie udadzą się na kilka dni urlopu, a ich miejsca zajmą Cleo, Joanna Liszowska, Andrzej Piaseczny, Rinke Rooyens oraz Akop Szostak.Z drugim sezonem wraca program(środa, godz. 22.00, od 16 marca). czyli słodko-gorzka relacja ojca i syna, Tadeusza i Roberta Motyków. Przerwa w sezonie kabaretowym umożliwiła Robertowi zaplanowanie krótkiego urlopu. Chce go spędzić w Sieniawie Żarskiej, obok ojca, pani Irenki i w gronie najbliższych przyjaciół. Miał to być czas odpoczynku połączony z przygotowaniami do triathlonu. Tadeusz miał jednak inne plany. Czym się skończyły?Rozpędzone, zmotywowane, z nowymi pomysłami, zakochane i... ze złamanymi sercami wracają(czwartek i piątek, godz. 22.00, od 24 lutego). Z kolei od ośmiu lat dobre początki tygodnia kojarzą się już z tylko jednym: porcją śmiechu i rozrywki w doborowym towarzystwie ekipy(poniedziałek, godz. 22.00, od 28 lutego).