Wiosna w TVN. Nowościami "Mask Singer", "Przez Atlantyk", "Skazana", "Pajęczyna" i "Bunt"

• Telewizja TVN na wiosnę przygotowała pięć nowości: show "Mask Singer", reality show "Przez Atlantyk" oraz seriale "Skazana", "Pajęczyna" i "Bunt"

• Nie zabraknie sprawdzonych hitów m.in. "Kuchenne rewolucje", "Kuba Wojewódzki", MasterChef Junior", "Milionerzy" czy "Ślub od pierwszego wejrzenia"

Sporo programowych nowości wiosną w TVN. Na pierwszy plan wysuwa się polska edycja programu, który do tej pory podbił serca widzów w 41 krajach. W muzycznym show(sobota, godz. 20.00, od 5 marca) śpiewają ludzie znani z pierwszych stron gazet: aktorzy, muzycy, celebryci, sportowcy, dziennikarze i politycy. Ich tożsamość jest jednak ukryta pod oszałamiającymi przebraniami. Na scenie występują zwierzęta, ptaki, rośliny, a nawet... potrawy. Program prowadzi Michał Meyer, który zapowiada muzyczne występy zamaskowanych postaci. Oglądają je widzowie, publiczność w studio i czterech "detektywów". W tej roli zobaczymy Julię Kamińską, Joannę Trzepiecińską, Kubę Wojewódzkiego oraz Kacpra Rucińskiego. Detektywi prowadzą śledztwo, zadają uczestnikom pytania, typują, kto ich zdaniem kryje się pod maską. Zwycięzcą programu zostaje uczestnik, którego personalia najdłużej pozostaną tajemnicą. Nagrodą jest statuetka Złotej Maski.Z kolei w reality-show(środa, godz. 21.35, od 2 marca) sześć gwiazd wyruszy niewielkim jachtem żaglowym przez Atlantyk. Podróż ma zająć kilka tygodni i zakończyć się u wybrzeży Gwadelupy. Formuła programu jest prosta: na bezpiecznej, ale nie luksusowej łodzi, musi zmieścić się sześciu uczestników, dwóch kapitanów i czteroosobowa ekipa telewizyjna. Osoby o różnych zawodach, doświadczeniach, przyzwyczajeniach i poglądach staną przed jednym, najważniejszym zadaniem - będą musieli przepłynąć Atlantyk. Jak pośrodku oceanu poradzą sobie Maja Hirsch, Antek Królikowski, Natalia Przybysz, Renata Kaczoruk, Piotr "Liroy" Marzec i Zygmunt Miłoszewski? Nad przebiegiem rejsu będą czuwać kapitanowie Roman Paszke oraz Adam Skomski.Listę serialowych nowości rozpoczyna(poniedziałek - piątek, godz. 18.25). Jest to pozycja dla młodszego, jak i starszego widza. Kajetan, "Lolita", "Jajko", Zośka, "Bolo" i inni - każdy z tych bohaterów serialu przeżył już swój nastoletni bunt, jednak w ich przypadku było to coś więcej niż burza hormonów. Dysfunkcyjne rodziny, konflikty z prawem, niewłaściwe towarzystwo to tylko niektóre z powodów ich pobytu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. A tam apodyktyczna pani dyrektor - Agata Gawron - systematycznie wprowadza nowe obostrzenia i kary, które blokują młodzież, poniżają ją i jeszcze bardziej pogrążają w problemach, z którymi się zmagają. W końcu młodzi nie wytrzymują i wybucha bunt w obronie własnej godności... Ostatnią deską ratunku jest były dyrektor ośrodka, legendarny Tomasz Wilk, który w wyniku dramatycznych wydarzeń z przeszłości skazał się na banicję.Z kolei(niedziela, godz. 21.40, od 6 marca) to jedna z najgorętszych nowości pod marką Player Original ubiegłego sezonu. Siedmioodcinkowy thriller szpiegowski w gwiazdorskiej obsadzie zabierze fanów seriali do okresu późnego PRL-u i odsłoni przed nimi nieznane dotąd kulisy udziału Polski w międzynarodowym wyścigu atomowym. W roli głównej Joanna Kulig.Telewizyjną premierę będzie miał także kolejny hit Player Original - serial(środa, godz. 21.35, od 27 kwietnia) z Agatą Kuleszą w roli głównej. Sędzia Alicja Mazur, znana ze swojej surowości wobec przestępców, zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok. Przy życiu trzyma ją nastoletnia córka oraz chęć zemsty na tych, którzy ją wrobili. Czy poradzi sobie z czyhającym za każdym rogiem zagrożeniem?Wiosna w TVN to także nowe sezony popularnych programów. Saltimbocca, tatar z selera, okoń morski, faszerowane warzywa, ravioli z płynnym żółtkiem czy dania z kukurydzy to tylko niektóre z wyzwań, jakie czekają młodych kucharzy w siódmej edycji(niedziela, godz. 20.05, od 6 marca). Obok Anny Starmach i Michela Morana w roli jurora zadebiutuje Tomasz Jakubiak, prowadzący programy kulinarne w Canal+ Kuchnia. Do najsłynniejszej kuchni w Polsce wróci Beata Śniechowska, zwyciężczyni drugiej edycji "MasterChefa". Na planie pojawi się także mistrz sushi Taiyo Jung, który poprowadzi wyjątkowy masterclass.Wraca także Magda Gessler i jej(czwartek, godz. 21.35, od 3 marca). Wiosną królowa polskiej gastronomii trafi między innymi do pizzerii "DaviOli" w Krzeszycach oraz "Calabria" w Olsztynie, pubu z obiadami domowymi "Masters" w Inowrocławiu oraz restauracji kuchni wietnamskiej "Zielony Nosorożec" w Białymstoku, "Polskiego-nie-rządu" w Sosnowcu czy też "Szmaragdowej" w Kudowie, specjalizującej się w kuchni gruzińskiej. W jednym z odcinków Magda Gessler odwiedzi nadwiślański Szczucin oraz Racibórz.Najpopularniejszy eksperyment telewizyjny(wtorek, godz. 21.35, od 1 marca) powraca z nowym sezonem i to w odświeżonej formule - z nowym składem ekspertów. Do znanych z poprzednich edycji Magdaleny Chorzewskiej i Bogusława Pawłowskiego dołącza psycholog Karolina Tuchalska-Siermińska. Ich decyzje mogą otworzyć nowy - szczęśliwy - rozdział w życiu szóstki singli szukających miłości. Czy tak się właśnie stanie?Z czwartym sezonem wracają też(poniedziałek, godz. 21.35, od 28 marca). Dorota Szelągowska już po raz kolejny rusza w Polskę, żeby zrobić życiowy remont tym, którzy każdego dnia wkładają serce i energię w pomaganie innym ludziom. Główną rolę w jednym z odcinków nowej edycji programu odegra ratownik medyczny Marcin Borkowski, znany wszystkim jako "Borkoś". Kilka miesięcy temu, w trakcie przejazdu do kolejnego zdarzenia drogowego, miał wypadek.Widzowie TVN będą mogli śledzić nowe losy bohaterów serialu(poniedziałek - czwartek, godz. 20.15). Wiosna przyniesie Weronice trudny czas, ale też miłą niespodziankę. Powrót Nicole na dobre zmąci spokój rodziny Leśniewskich. Po krótkim pobycie w USA kobieta znowu pojawi się w kraju. W życiu Darka pojawi się nowa kobieta. Ela trafi do szpitala z ostrą niewydolnością serca. Początek sezonu przewróci życie Darii do góry nogami. Kiedy już wydawać się jej będzie, że najgorsze ma już za sobą, los udowodni, jak bardzo się myli.Wiosna w TVN to także kolejny sezon śniadaniowego programu(codziennie o godz. 8.00),serialu(poniedziałek - piętek, godz. 17.20, od 28 lutego), teleturnieju(poniedziałek - czwartek, godz. 20.55, od 28 lutego), talk-show(wtorek, godz. 22.40, od 1 marca)program reporterski(wtorek, godz. 23.40, od 1 marca),(niedziela, godz. 11.30),(codziennie o godz. 19.45)