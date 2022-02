"Power of Love. Polska" od marca w Zoom TV

Łukasz Szewczyk

• Przygoda, eksperyment, miłość i duże pieniądze.

• W marcu 2022 roku telewizja Zoom TV rozpocznie emisję nowego programu randkowego "Power of Love. Polska"

"Power of Love. Polska" to nowatorskie, interaktywne show. Weźmie w nim udział osiemnaście nieznajomych sobie osób. Mają różne pasje, charaktery i często odmienne wartości, ale łączy ich jedno - wszyscy pragną znaleźć miłość swojego życia. Uczestnicy, zamknięci w specjalnie zaaranżowanym studiu w Stambule, będą się ze sobą kontaktować za pośrednictwem ekranu. Poza studiem kandydatki i kandydaci mogą spotykać się wyłącznie na zaaranżowanych randkach, które są nagrodami w konkursach. O tym, kto wygra programi zdobędzie główną nagrodę zdecydują widzowie. A do zgarnięcia jest nie tylko serce ukochanej osoby, ale także potężny zastrzyk gotówki.- mówi Małgorzata Łupina, Dyrektor Programowa i ds. Produkcji Telewizyjnej w Kino Polska TV SA.Emisje od poniedziałku do soboty o godzinie 21:00, a w niedzielę o 18:00. Dodatkowo, show będzie można oglądać na platformie FilmBox+.Zaplanowano łącznie 75 odcinków show. Zdjęcia do programu realizowane będą w Stambule. Za produkcję odpowiada firma Production House, we współpracy z 03 Productions.