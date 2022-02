Nowy serial "Mecenas Porada" od marca w Polsacie (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Co łączy świeżo upieczoną prawniczkę z baristką, masażystą i pracownikiem punktu dorabiania kluczy?

• Czy absolwentka studiów ma szansę w starciu z korporacyjnymi "wyjadaczami"?

• Wiosną w Polsacie remiera serialu "Mecenas Porada". W obsadzie m.in. Aleksandra Domańska Antoni Pawlicki, Aleksander Wyrzykowski, Radosław Pazura, Antoni Królikowski

Życie rozpieszcza tylko wybranych. Wie o tym Kasia Porada, która od lat opiekuje się niepełnosprawnym w wyniku wypadku ojcem. Jednocześnie pracuje i pragnie spełnić swoje największe marzenie, jakim jest ukończenie aplikacji adwokackiej. Po egzaminie, kiedy prawniczy świat powinien stanąć przed nią otworem okazuje się, że... żadna z renomowanych kancelarii nie chce jej zatrudnić. Zdesperowana Kasia podejmuje jedną z najtrudniejszych decyzji w swoim życiu. Zakłada w centrum handlowym niewielki punkt, w którym klienci będą rozliczać się w nietypowy sposób - złotówka za minutę profesjonalnej porady. I w najśmielszych snach nie podejrzewa, jak niezwykłych klientów przyciągnie to do jej biura... Dzięki dewizie "niedrogo i serdecznie" Kasia jest zawsze blisko ludzi.W chwilach zwątpienia wspierają i pomagają Kasi przyjaciele z sąsiednich punktów. Jej odwieczna przyjaciółka Zośka Krawczyk (Magdalena Wróbel) to nieco ekscentryczna, ale ogromnego serca baristka. Nieśmiały, wycofany Marcin Drawicz (Mateusz Rusin) jest rehabilitantem. Zasadniczy, nieco sztywny Adi Trusgan (Otar Saralidze), przyjechał do Polski z Gruzji a w centrum handlowym dorabia klucze. Obaj po cichu kochają się w Zośce. Mecenas Porada toczy zaś boje sądowe i emocjonalne z przystojnym prawnikiem Aleksandrem Wyrzykowskim z renomowanej kancelarii na ostatnim piętrze tej samej galerii. Kasia i Aleksander to przeciwności, które się przyciągają. Ona emocjonalnie zaangażowana w sprawy klientów, on z kolei zawodowo obiektywny. Czy w przerwach między sądowymi walkami na paragrafy para odnajdzie miłość?W pozostałych rolach zobaczymy Radosława Pazurę (ojciec Kasi, Grzegorz), Monikę Krzywkowską (niełatwa miłość Grzegorza, Marta), Piotra Gąsowskiego (mecenas i wspólnik Aleksandra, Andrzej Starzyński) i Katarzynę Zawadzką (mecenaska, była przyjaciółka Aleksandra).Producentem serialu jest TFP Sp. z o.o. Reżyserią zajął się ceniony Bartek Prokopowicz. Za scenariusz odpowiadają Radosław Figura, Anita Nawrocka i Paweł Trześniowski, twórcy takich hitów jak "Magda M.", czy "Szpilki na Giewoncie".