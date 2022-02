Podcast "Pomiędzy wersami" Katarzyny Zdanowicz na Interia.pl

Łukasz Szewczyk

• Szczere rozmowy, odważne tematy i niezwykli goście.

• W lutym na Interia.pl zadebiutował podcast "Pomiędzy wersami" Katarzyny Zdanowicz.

- mówi Katarzyna Zdanowicz.- mówi Piotr Witwicki, Redaktor Naczelny w Grupie Interia.Podcast "Zdanowicz. Pomiędzy wersami" - to autentyczne historie ludzi, którzy swoją postawą inspirują i zachęcają do działania. Pojawią się w nim gwiazdy, ale także pasjonaci, działacze społeczni oraz wybitni specjaliści. Program będzie współtworzony przez użytkowników Interii. Ich sugestie, opinie i pomysły wpłyną m.in. na dobór gości i tematów.W Światowy Dzień Walki z Depresją Interia łączy siły z Komitetem Ochrony Praw Dziecka i uruchamia 2. edycję akcji #niechzobaczą i #niechusłyszą. W jej ramach pojawi się nowy odcinek podcastu Katarzyny Zdanowicz "Pomiędzy wersami". Gościem programu będzie Marcin Bosak. Aktor opowie m.in. o zmaganiach z depresją.Grupa Interia nieustannie rozwija segment premium. W swojej ofercie oprócz podcastu "Zdanowicz. Pomiędzy wersami" posiada m.in. sportowy program na żywo "Studio Ekstraklasa", serwis Tygodnik Interia z autorskimi treściami, motoryzacyjny program "Motorandka" z Joanną Zientarską oraz podcast ekologiczny Przemysława Białkowskiego.Katarzyna Zdanowicz po 9 latach wróciła do Grupy Polsat. Została prowadzącą weekendowych wydań "Wydarzeń 18:50". Wcześniej pracowała w TVN24, gdzie prowadziła m.in. program "Polska i świat" i serwisy "Dzień Dobry TVN" i "Fakty po południu". Jest autorką książki "Zawsze mówi, że wróci" opisującą historie kobiet, żon i partnerek himalaistów.Produkcję podcastu "Zdanowicz. Pomiędzy wersami" realizuje Telewizja Polsat.