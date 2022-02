Ósmy sezon podcastu "Dobra praca" TokFM.pl i OLX

Łukasz Szewczyk

• Podcast "Dobra praca" już na stałe wpisał się do oferty platformy TOK FM.

• Użytkownicy portalu tokfm.pl i aplikacji TOK FM mogą słuchać ósmej serii, przygotowanej z myślą o wszystkich zatrudnionych, szukających zatrudnienia i zatrudniających, pracownikach działów HR i innych zainteresowanych budową ścieżki kariery.

W środę, 26 stycznia 2022 r. na platformie TOK FM pojawił się pierwszy odcinek kolejnego, ósmego już sezonu podcastu "Dobra praca". Od kilku lat tworzy go redakcja tokfm.pl wspólnie z ekspertami OLX, opisując trendy na rynku pracy i przedstawiając ważne porady, m.in. kiedy jest czas na zmianę pracy i jak do takiej zmiany się przygotować. Oprócz tego powstaje cykl "Dobry pracodawca", kierowany do menedżerów oraz właścicieli firm, poświęcony m.in. organizacji pracy i ścieżkom rozwoju pracowników.- tłumaczy pomysłodawczyni i autorka cyklu Zuzanna Piechowicz.Z 14 nowych odcinków "Dobrej pracy" i "Dobrego pracodawcy" słuchacze dowiedzą się m.in., jak utrzymać dobre relacje w miejscu pracy i co wpływa na efektywność działania zawodowego, jak motywować pracowników i jak skutecznie zarządzać zespołem. Zuzanna Piechowicz i Marzena Mazur, autorka cyklu "Dobry pracodawca" analizują obecną sytuację na rynku pracy oraz pojawiające się na nim nowe trendy.Wraz ze startem ósmej serii "Dobra praca" zyskała też nowy wygląd strony głównej podcastu . Za towarzyszącą cyklowi ofertę partnerską odpowiada Tandem Media, broker kinowo-radiowy Agory. Partnerem cyklu "Dobra praca" od chwili jego powstania jest OLX.- mówi Adam Marona, sales manager w serwisie OLX. -Serie "Dobra praca" i "Dobry pracodawca" publikowane są na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM i dostępne dla wszystkich internautów.- wyjaśnia Maciej Moszczynski, dyrektor zarządzający Tandem Media. -- dodaje.Cykl "Dobra praca" wspiera promocja na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM. Dodatkowo, seria jest promowana również na wybranych platformach streamingowych. Uzupełnienie działań na tokfm.pl stanowi sponsoring "Raportu Gospodarczego" w Radiu TOK FM - OLX jest sponsorem odcinków jednego ze sztandarowych programów ekonomicznych w TOK FM.