Gazeta.pl i PAH stworzyły bezpłatny "Pomocnik dla rodziców i opiekunów nastolatków"

Łukasz Szewczyk

• Serwis Weekend.Gazeta.pl i Polska Akcja Humanitarna stworzyły "Pomocnik dla rodziców i opiekunów nastolatków" poświęcony kwestii zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

• Poradnikowi towarzyszą szeroko zakrojone działania redakcyjne i promocyjne

"Pomocnik dla rodziców i opiekunów nastolatków" to wyjątkowy poradnik, który zwraca uwagę na skalę problemu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, wskazując konkretne sposoby działania i możliwości uzyskania pomocy. Motywacją do podjęcia tematu była niezwykle słaba kondycja opieki systemowej w Polsce oraz fakt, że sytuacja pandemiczna znacząco zwiększyła zapotrzebowanie nastolatków na pomoc psychologiczną. Inicjatorem projektu jest serwis Weekend.Gazeta.pl.Poradnik powstał dzięki współpracy Niny Mocior, psychotraumatolożki i ekspertki merytorycznej PAH i Magdaleny Jaranowskiej, wieloletniej koordynatorki programu "Pajacyk", inicjatorki programu pomocy psychospołecznej dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych oraz Pauliny Dudek - dziennikarki magazynu Weekend.Gazeta.pl, zdobywczyni Grand Video Awards, nominowanej też do Grand Press. Konsultacją merytoryczną publikacji zajęły się Mirosława Kątna, dr Aleksandra Piotrowska i dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska.- mówi Magdalena Jaranowska. -i - dodaje.- tłumaczy Nina Mocior. -- dodaje.W Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją na łamach Gazeta.pl czytelnicy mogą zapoznać się z szeregiem merytorycznych materiałów i rozmów z ekspertami. Akcja jest widoczna na stronie głównej portalu, w mediach społecznościowych i na stronie Librus.pl, a wspiera ją promocja w radiostacjach i kinach.- mówi Paulina Dudek. - Jestem dumna, że udało nam się ją stworzyć we współpracy z Polską Akcją Humanitarną oraz gronem mądrych i uznanych ekspertek: Mirosławą Kątną, dr Ewą Woydyłło-Osiatyńską i dr Aleksandrą Piotrowską. Tym, co najbardziej poruszyło mnie przy pracy nad "Pomocnikiem", była wyłaniająca się z wielu rozmów dojmująca samotność nastolatków w kryzysie psychicznym. Ale także samotność ich rodziców i opiekunów - obwiniających się, zawstydzonych, zagubionych, często również potrzebujących pomocy. Głównym celem, który nam przyświecał, było więc to, by nikt nie musiał się tak czuć."Pomocnik dla rodziców i opiekunów nastolatków" można pobrać bezpłatnie na stronie Pomocnik.org oraz w księgarni internetowej Publio.pl