Liga Konferencji Europy w Viaplay: Milik jedną nogą w 1/8 finału

Łukasz Szewczyk

• Reprezentant Polski Arkadiusz Milik strzelił dwa gole dla Olympique Marsylia w pierwszym meczu barażowym o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy (3:1). Przed wyjazdowym rewanżem z Karabachem Agdam, drużyna Polaka jest o krok od sukcesu

• Rozgrywki Ligi Konferencji Europy UEFA, a także Ligi Europy UEFA transmituje platforma Viaplay

Dwa gole w trzy minuty strzelił Karabachowi Agdam Arkadiusz Milik w pierwszym meczu barażowym w Marsylii. Olympique po wygranej 3:1 jest w komfortowej sytuacji przed rewanżem w Azerbejdżanie. Francuzów martwić może jedynie statystyka, bo w jedenastu poprzednich meczach wyjazdowych w europejskich pucharach... nie wygrali żadnego spotkania. Czy tym razem im się to uda i przypieczętują awans do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy? Transmisja na żywo z polskim komentarzem, w czwartek o 18.45 tylko na Viaplay.pl Co ciekawe, starcie to sędziować będzie polska ekipa arbitrów, z Bartoszem Frankowskim na czele.Bliski niespodzianki jest mistrz Norwegii Bodo/Glimt, po wyjazdowym zwycięstwie 3:1 nad Celtikiem Glasgow. Celtic FC to znana marka, ale Norwegowie przegrali tylko jeden ze swoich ostatnich trzynastu meczów w Lidze Konferencji Europy i idą jak burza od drugiej rundy kwalifikacyjnej tych rozgrywek.O włos od awansu jest angielskie Leicester City, po rozgromieniu u siebie duńskiego Randers FC 4:1. I choć Leicester rozczarowuje, z zaledwie jedną wygraną w siedmiu poprzednich meczach wszystkich rozgrywek i piętnastoma straconymi golami, przed rewanżem w Danii ma realne szanse na przełamanie tej passy.Maccabi Tel-Awiw z PSV Eindhoven, PAOK Saloniki z FC Midtjylland i Vitesse Arnhem z Rapidem Wiedeń postarają się odrobić jednobramkowe straty na własnych stadionach. Pierwszy krok do awansu wykonały przed domowymi spotkaniami Slavia Praga z Fenerbahce Stambuł (3:2) i Partizan Belgrad ze Spartą Praga (1:0).Wszystkie mecze Ligi Konferencji Europy i Ligi Europy UEFA można oglądać na żywo na platformie streamingowej Viaplay.Najbliższe transmisje Ligi Konferencji Europy na platformie Viaplay:Czwartek (24 lutego):• 18:45komentują Marcin Pawłowski i Mateusz Skwierawski• 18:45 FK Bodo/Glimt - Celtic Glasgowtransmisja z dźwiękiem ze stadionu• 18:45 Maccabi Tel Awiw - PSV Eindhoventransmisja z dźwiękiem ze stadionu• 18:45 Partizan Belgrad - Sparta Pragatransmisja z dźwiękiem ze stadionu• 18:45 Randers FC - Leicester Citytransmisja z dźwiękiem ze stadionu• 21:00 PAOK Saloniki - FC Midtjyllandtransmisja z dźwiękiem ze stadionu• 21:00 Vitesse Arnhem - Rapid Wiedeńtransmisja z dźwiękiem ze stadionu• 21:00 Slavia Praga - Fenerbahce Stambuł