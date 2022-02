Nowy sezon serialu "Komisarz Mama" od marca w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Morderstwa i dziesiątki podejrzanych. Fałszywe tropy, które często prowadzą donikąd.

• Niemożliwe do wyjaśnienia kryminalne zagadki - ale tylko pozornie, bo jak już wiadomo, dla Komisarz Matejko nie ma spraw nie do rozwiązania.

Przed nami kolejne perypetie pewnej siebie, skutecznej a przy tym niezwykle czarującej komisarz Matejko (Paulina Chruściel). Metody Marii znów niejednokrotnie zaskoczą, ale komisarz nie skończy śledztwa, dopóki nie znajdzie prawdziwego zabójcy. Gdy będzie wymagała tego sprawa, zatrudni się w barze jako kelnerka. Innym razem zasiądzie za kierownicą autobusu.Równie skomplikowane, co sprawy kryminalne, będzie życie uczuciowe Marii. Z jednej strony skrywany przed zespołem romans z komisarzem Dębskim (Paweł Ławrynowicz) a z drugiej od dawna potajemnie zakochany Piotr (Wojciech Zieliński). Czy komisarz Matejko łatwiej będzie odnaleźć mordercę czy ułożyć życie prywatne?W trzecim sezonie poznamy brata podkomisarza Żeromskiego - Adama (Marcin Bosak) a także dowiemy się więcej o ich matce Aleksandrze (Ewa Kasprzyk), która będzie zamieszana w jedną ze spraw. Piotr po wypadku podejmie natomiast samowolnie decyzję o powrocie do pracy, co rozwścieczy Patrycję (Anna Dereszowska). Żeromski będzie przekonany, że jest na to gotowy. Jak się okaże - nie do końca. Żeby wytrwać, coraz częściej zacznie sięgać po leki przeciwbólowe...W serialu występują: Paulina Chruściel, Anna Dereszowska, Wojciech Zieliński, Hanna Śleszyńska, Anna Matysiak Paweł Ławrynowicz, Arkadiusz Smoleński, Krystian Wieczorek. W rolach gościnnych: Patricia Kazadi, Rafał Cieszyński, Wojciech Błach. Klaudia Halejcio, Kamila Baar, Barbara Kurzaj-Jonak i Przemysław Sadowski.Trzecia seria liczy 10 odcinków. Producentem wykonawczym jest Polot Media.