Nowy sezon Formuły 1 oraz El Clasico hitami marca w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Piłkarskim wydarzeniem marca w ELEVEN SPORTS będzie słynne El Clásico, w którym Real Madryt zmierzy się z FC Barceloną.

• Stacja pokaże na swoich antenach także hitowe mecze innych czołowych europejskich lig oraz spotkania rozgrywek o Puchar Anglii.

• Dla fanów motorsportu zaplanowano relacje na żywo z dwóch pierwszych wyścigów nowego sezonu F1 oraz zawodów serii FIM SuperEnduro World Championship.

Walka o mistrzostwo Hiszpanii nabiera coraz większych rumieńców, bo różnica między prowadzącym w tabeli Realem Madryt a grupą pościgową zmniejsza się z każdym tygodniem. Szanse na dogonienie Królewskich mają między innymi Sevilla FC, Real Betis, Atlético Madryt i FC Barcelona. W marcu na Estadio Santiago Bernabéu Real Madryt zmierzy się z FC Barceloną w meczu, który może mieć kluczowe znaczenie dla losów tytułu mistrzowskiego. Starcia dwóch największych potęg hiszpańskiego futbolu, znane jako El Clásico, wzbudzają ogromne emocje i biją rekordy oglądalności. O prestiż i zwycięstwo w jednym z najważniejszych klubowych meczów świata będą walczyć największe gwiazdy futbolu, m.in. Karim Benzema, Vinícius Júnior i Marco Asensio w barwach Królewskich oraz Ferran Torres, Ansu Fati i Gerard Piqué w szeregach Barçy. Królewscy postarają się o szóstą z rzędu wygraną z odwiecznym rywalem. Z kolei piłkarze trenera Xaviego spróbują zagrać podobnie jak w styczniowym spotkaniu z drugą z madryckich ekip, Atlético, w którym po imponującej grze zwyciężyli aż 4:2.Najważniejsza transmisja:• Real Madryt - FC Barcelona, 20 marcaJeszcze nie opadł kurz po ekscytującym finiszu ubiegłego sezonu Formula 1®, a kierowcy wkrótce rozpoczynają walkę o kolejny tytuł mistrza świata! Uwaga kibiców będzie skupiona przede wszystkim na broniącym trofeum Maksie Verstappenie oraz liczącym na swój ósmy triumf w karierze Lewisie Hamiltonie. W decydującym wyścigu w 2021 roku Holender w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach wyprzedził Brytyjczyka na ostatnim okrążeniu, zapewniając sobie mistrzostwo świata. Cała sytuacja wzbudziła liczne dyskusje i najprawdopodobniej będzie miała wpływ na zmiany w zasadach panujących na torze i wokół niego w tym sezonie. Atmosfera nadal jest napięta w związku z czym tych dwóch kierowców będzie miało sobie wiele do udowodnienia, a ich rywalizacja od samego początku zapowiada się niezwykle emocjonująco. Warto zaznaczyć, że Hamilton od tego sezonu ma nowego partnera zespołowego, jakim został jego rodak George Russell. Wśród głównych kandydatów do najwyższych lokat wymienia się również drużynowego kolegę Verstappena, Sergio Péreza, a także Lando Norrisa, Charlesa Leclerca i Carlosa Sainza. Co ciekawe, ekipę Alfa Romeo Racing ORLEN będzie reprezentowało dwóch nowych kierowców - Valtteri Bottas i Guanyu Zhou. Trzecim, rezerwowym zawodnikiem pozostaje Robert Kubica. W marcu zaplanowano dwa wyścigi - o Grand Prix Bahrajnu i Grand Prix Arabii Saudyjskiej. W zeszłym roku w obu tych miejscach wygrał Hamilton. Jak będzie tym razem?Plan transmisji:• FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2022 (Grand Prix™ Bahrajnu), 18 - 20 marca• FORMULA 1 STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2022 (Grand Prix™ Arabii Saudyjskiej), 25 - 27 marcaObecny sezon ligi włoskiej zdominowany jest przez walczące między sobą o pozycję lidera Inter Mediolan, AC Milan i SSC Napoli. Ostatniego słowa w walce o tytuł nie powiedziały także inne zespoły jak choćby Juventus FC, Atalanta Bergamo czy S.S. Lazio. W marcu odbędą się trzy serie spotkań, które będą miały duży wpływ na układ w czołówce tabeli. W najciekawiej zapowiadającym się meczu Napoli zmierzy się z Milanem. W dwóch poprzednich konfrontacjach pomiędzy tymi ekipami górą byli Azzurri, a Piotr Zieliński asystował przy golach przesądzających o ich zwycięstwie. Obok niego w szlagierowym starciu Serie A kibice będą mogli zobaczyć m.in. Victora Osimhena, Zlatana Ibrahimovicia, Lorenzo Insigne i Rafaela Leão. Warto zaznaczyć, że w nadchodzącym miesiącu widzom zaprezentują się również inni Polacy występujący na włoskich boiskach, m.in. Wojciech Szczęsny (Juventus FC), Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria), Bartłomiej Drągowski i Krzysztof Piątek (obaj ACF Fiorentina) oraz Karol Linetty (Torino FC).Najważniejsza transmisja• SSC Napoli (Piotr Zieliński) - AC Milan, 6 marcaParis Saint-Germain jest zdecydowanym liderem Ligue 1 Uber Eats, ale Olympique Marsylia, OGC Nice, Stade Rennais i inne silne zespoły nie odpuszczają walki o mistrzostwo Francji. W nadchodzącym miesiącu każda z tych drużyn rozegra mecze o dużym znaczeniu, ale na pierwszy plan wysuwa się wyjazdowa konfrontacja PSG z AS Monaco, kolejnym kandydatem do miejsca w czołówce. Na Stade Louis II w barwach gospodarzy wystąpi lider klasyfikacji ligowych strzelców, Wissam Ben Yedder, a w szeregach gości zagra gwiazdorskie trio Kylian Mbappé - Leo Messi - Neymar. Kibice mogą więc spodziewać się ofensywnych popisów i wielu bramek. W marcu będzie można śledzić również rywalizację z udziałem Polaków - Przemysława Frankowskiego, który jest jednym z podstawowych zawodników RC Lens, a także Arkadiusza Milika, który znajduje się w coraz lepszej formie i jest główną postacią w ataku Olympique Marsylia.Najważniejsza transmisja:• AS Monaco (Radosław Majecki) - Paris Saint-Germain, 20 marcaW marcu odbędą się mecze piątej rundy Pucharu Anglii, które wyłonią ćwierćfinalistów najstarszych klubowych rozgrywek piłkarskich na świecie. W poprzednich miesiącach nie brakowało sensacyjnych rozstrzygnięć, dlatego na tym etapie rywalizacji obok zespołów z Premier League, są także przedstawiciele niższych klas rozgrywkowych, jak choćby piątoligowe Boreham Wood. Jego przeciwnikiem będzie Everton FC, którego trenerem w ostatnich tygodniach został słynny Frank Lampard. Szczególnych emocji powinno dostarczyć również spotkanie siedmiokrotnego zdobywcy FA Cup, Liverpoolu FC, z nieprzewidywalnym Norwich City, w barwach którego może wystąpić Przemysław Płacheta. Mohamed Salah i spółka przez wcześniejsze rundy przeszli bez problemów, ale tym razem poprzeczkę będą mieli zawieszoną znacznie wyżej, bo drużyna z Norwich jest ostatnio w dobrej formie.Najważniejsza transmisja:• Liverpool FC - Norwich City (Przemysław Płacheta), 2 marcaRozgrywki Liga Portugal są w tym sezonie niezwykle interesujące, bo broniący mistrzostwa kraju Sporting CP musi gonić prowadzące w tabeli FC Porto. W grze o najwyższe cele pozostaje także SL Benfica, która jest najbardziej utytułowanym klubem w Portugalii. W marcu przed szczególnie trudnym zadaniem stanie Porto, które zagra derbowy mecz z Boavistą FC. Smoki pozostają w bieżącej kampanii jedynym niepokonanym zespołem w czołowych europejskich ligach, ale muszą mieć się na baczności, ponieważ ich lokalny rywal przed własną publicznością przegrał w obecnym sezonie tylko raz, co jest jednym z najlepszych wyników w lidze. Dużą atrakcją tego widowiska będzie snajperski pojedynek Petara Musy z Mehdim Taremim, czyli poważnych kandydatów do korony króla strzelców.Najważniejsza transmisja:• Boavista FC - FC Porto, 20 marcaWidowiskowy cykl FIM SuperEnduro w marcu wkroczy w decydującą fazę walki o mistrzostwo świata. W nadchodzącym miesiącu odbędą się aż trzy rundy wyścigowe, w których weźmie udział sześciokrotny zdobywca tytułu, Tadeusz Błażusiak. Polak jest obecnie na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej i ma duże szanse na kolejne trofeum. Musi jednak uważać na swoich głównych rywali: Billy'ego Bolta, Jonny'ego Walkera, Coltona Haakera i Cody'ego Webba, którzy spisują się w tym sezonie bardzo dobrze. Marcowe zmagania będą toczyć się najpierw w Jerozolimie o Grand Prix Izreala, a następnie dwukrotnie w Riesie, gdzie stawką będzie Grand Prix Niemiec.Plan transmisji:• Grand Prix Izraela, 3 marca• Grand Prix Niemiec I, 19 marca• Grand Prix Niemiec II, 20 marca