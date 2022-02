Player na wiosnę. Własne seriale, telewizyjne prapremiery, filmowe hity, sport i Discovery+

Łukasz Szewczyk

• Wiosna w Playerze

• Premiery kolejnych własnych produkcji serialowych, wśród nich "Herkules"

• Prapremiery programów przed ich emisją w telewizji

• Hity filmowe, nowości Discovery+ oraz sport na żywo

Na kwiecień zaplanowano premierę serialu. Genialny introwertyk o imieniu Herkules marzy o pracy w policji, ale właśnie po raz kolejny nie zdał egzaminu. Emocjonalna Sylwia już tam pracuje, ale ostatnio nie za bardzo jej to wychodzi. Czy tych dwoje będzie w stanie połączyć siły? Przeciwieństwa się przyciągają czy raczej pozabijają? Nowy serial Player Original to nietuzinkowo zbudowane postaci głównych bohaterów, ciekawe zagadki kryminalne i spora dawka poczucia humoru. Więcej o serialu informowaliśmy TUTAJ Pierwszy sezonporuszył ich serca, stając się jednym z najpopularniejszych tytułów w serwisie w 2019 roku. Drugi - jeszcze bardziej zawiły i tajemniczy - skupi się na losach komisarz Elżbiety Zawady, która rusza tropem zaginionej przed piętnastu laty córki. Premierę drugiego sezonu zaplanowano na czerwiec.Do czego jesteśmy zdolni z miłości? Odpowiedzi na to pytanie udzielą premierowe odcinki drugiego sezonu, który już można oglądać w Playerze. W obsadzie prócz gwiazd znanych z pierwszej serii pojawią się także Katarzyna Herman, Dorota Chotecka, Marcin Czarnik, Karolina Porcari i Mateusz Rusin.to uniwersalna i poruszająca historia o miłości, która podbiła serca młodej publiczności. Produkcja autorstwa i w reżyserii Nataszy Parzymies, początkowo powstała jako etiuda szkolna. Serial okazał się międzynarodowym hitem, który docenili widzowie na całym świecie, między innymi w Brazylii, Indiach, USA i Chinach. W zeszłym roku produkcja trafiła do serwisu Player.pl, obecnie pod marką Player Original widzowie mogą oglądać trzeci sezon serialu.Oferta Playera to także "Filmy w Twoim Pakiecie", czyli kolekcja hitów dużego ekranu dostępna dla każdego użytkownika Playera. Wiosną kolekcja powiększy się o kolejne wszystkim znane tytuły, m.in.:oraz sukcesy kasowe w reżyserii Patryka Vegi:, a także prawie wszystkie części kultowej już serii. Obecnie w pakiecie jest już ponad 250 filmów, a do końca roku do biblioteki Playera trafi jeszcze ponad 100 tytułów.Wiosna w TVN Grupa Discovery to powroty ulubionych pozycji i zupełnie nowe programy telewizyjne. Dzięki ofercie Prapremier użytkownicy serwisu mogą obejrzeć premierowe odcinki ulubionych seriali i prawie wszystkich programów z oferty Grupy TVN wcześniej niż inni. Użytkownicy Playera jako pierwsi podejrzą kolejne, dalsze losyczy kolejny etap perypetii małżeńskich w. Tylko w Playerze także dłuższe odcinki "Hotelu Paradise" wzbogacone o dodatkowe materiały, czyliW serwisie dostępne są także produkcje pod marką discovery+ Originals, dokumenty które w Polsce można obejrzeć tylko w Playerze. Już dziś biblioteka produkcji własnych Discovery to ponad 100 tytułów autorstwa najlepszych filmowców na świecie, m.in., czy. Na użytkowników Playera czekają kolejne poruszające historie, m.in.czyPlayer to także sportowa oferta Eurosport. Po igrzyskach olimpijskich w Pekinie i marcowych rozstrzygnięciach w Pucharze Świata w kilkunastu zimowych dyscyplinach przyjdzie czas na start sezonu kolarskiego, kolejne starty polskich drużyn w europejskich pucharach w piłce ręcznej, turnieje snookerowego World Touru z główną imprezą sezonu - mistrzostwami świata oraz drugi w tym roku tenisowy turniej wielkoszlemowy na kortach Rolanda Garrosa. Użytkownicy Playera mogą też liczyć w najbliższym czasie na miłą, sportową niespodziankę.