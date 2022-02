Plus: Darmowy pakiet minut oraz obniżka stawek za połączenia na Ukrainę

Łukasz Szewczyk

• W momencie rosyjskiej agresji i wojny, operator sieci Plus wspiera wszystkich obywatel Ukrainy, którzy przebywają na terenie Polski

• W ramach solidarności operator wprowadza od dziś pakiet darmowych minut oraz obniża stawki za połączenia głosowe z Polski na Ukrainę

Od czwartku (24 lutego 2022 roku) Plus uruchamia następujące pakiety usług:- jednorazowy pakiet dostępny dla użytkowników usług na kartę (włączany krótkim kodem *121*11*9999# i zatwierdzany przyciskiem połączenia) i abonamentowych (włączany SMSem o treści UKRAINA na numer 80125) i ważny przez 30 dni dla klientów ofert na kartę i do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego dla klientów ofert abonamentowych.• Nowa- dostępna dla użytkowników wszystkich ofert na kartę oraz ofert abonamentowych, które weszły na rynek po 31 stycznia 2018 r.- do wykorzystania na terenie Polski, włączany na 30 dni dla klientów ofert na kartę krótkim kodem *136*11*9999# i zatwierdzany przyciskiem połączenia, a dla klientów ofert abonamentowych do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego i włączany SMSem o treści 10GB na numer 80125.Cały czas dostępna jest też oferta Plus na Kartę stworzona specjalnie dla klientów z Ukrainy, w ramach której za 35 zł klient otrzymuje 30-dniowy pakiet cykliczny obejmujący: wykonywanie nielimitowanych, krajowych połączeń za 0 zł do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych; wysyłanie nielimitowanych, krajowych wiadomości SMS i MMS za 0 zł do wszystkich krajowych sieci komórkowych; pakiet internetowy 15 GB na krajową transmisję danych; 1000 minut na wykonywanie połączeń międzynarodowych na numery komórkowe z Polski na Ukrainę do abonentów sieci komórkowych Kyivstar, Vodafone i Lifecell.Promocję o nazwie "Rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu, 15 GB i 1000 minut na Ukrainę" można włączyć SMS-em o treści 35 wysłanym pod numer 80988Dla klientów ukraińskich dostępna jest też specjalna infolinia w ich języku czynna w godzinach 8:00 - 16:00 przez 7 dni w tygodniu pod numerem 601102614.