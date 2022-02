TVP Rozrywka nadaje w jakości HD

Łukasz Szewczyk

• Od czwartku (24 lutego 2022 roku) TVP Rozrywka dostępny jest w jakości HD

Na chwilę obecną kanał TVP Rozrywka w jakości HD dostępny jest naziemnie na multipleksie testowym TVP w całej Polsce. Niebawem TVP Rozrywka w wysokiej rozdzielczości będzie dostępna również dla operatorów kablowych i satelitarnych, którzy będą mogli sukcesywnie zastępować dotychczasowy sygnał w standardowej rozdzielczości, tym samym zapewniając widzom wyższą jakość odbioru. TVP Rozrywka jest dziewiątym kanałem Telewizji Polskiej dostępnym w HD w transmisji naziemnej.Podniesienie jakości TVP Rozrywka do HD ma bezpośredni związek ze zbliżającą się zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2/HEVC. Jedną z korzyści, jakie niesie za sobą zmiana standardu, jest możliwość umieszczenia większej ilości kanałów w wyższej jakości obrazu na jednym multipleksie. Pierwsze przełączenia na nowy standard DVB-T2/HEVC będą miały miejsce już 28 marca w województwach dolnośląskim i lubuskim. Widzowie korzystający z naziemnej telewizji cyfrowej powinni wyszukać kanał TVP Rozrywka w na swoim telewizorze i jeśli go odbierają, oznacza to, że ich odbiorniki są przystosowane do nowego standardu. W pozostałych przypadkach należy dokupić zewnętrzny dekoder DVB-T2/HEVC lub wymienić telewizor na model obsługujący nowy standard.