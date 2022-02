ONE Championship: Full Circle na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• Dwa pojedynki o mistrzowskie pasy, w tym starcie wagi średniej Reinier de Ridder vs Kiamrian Abbasov, uświetnią piątkową galę ONE Championship.

• Widowisko Full Circle na żywo w Fightklubie.

Kolejna gala ONE organizowana w Singapore Indoor Stadium wypełniona będzie znakomitymi pojedynkami, w których swoje umiejętności zaprezentują zarówno gwiazdy organizacji, jak i pretendenci, którzy dopiero marzą o sławie, splendorze i tytułach. W sumie w "Mieście Lwa" zaplanowano aż dwanaście pojedynków w formule MMA, Muay Thai i kick-boxingu.Na szczycie karty wieczoru znalazły się oczywiście dwie walki o mistrzostwo. W najważniejszej o tytuł w wadze średniej rywalizować będą broniący pasa Reinier "The Dutch Knight" de Ridder z jedną z największych gwiazd tej kategorii, Kiamrianem "Brazen" Abbasovem. Kirgiz niedawno przeniósł się do tej właśnie wagi i spróbuje sięgnąć w niej po koronę. Zadanie czeka go jednak ekstremalnie trudne, fighter z Europy świetnie spisywał się bowiem w ostatnich pojedynkach i w Singapurze będzie chciał udowodnić, że to on jest niekwestionowanym czempionem wagi średniej.W walce o pas kick-boxerski w wadze półciężkiej powalczą z kolei Roman Kryklia i Murat Aygun. Ich starcie zapowiadane było już kilkukrotnie, z różnych względów nie dochodziło jednak do skutku. W Singapurze kości zostaną jednak w końcu rzucone. Kto wyjdzie z tego starcia obronną ręką?Równie intrygująco zapowiada się długo wyczekiwana potyczka pomiędzy Aung La "The Birmese Pythonem" N Sangiem i Vitalym Bigdashem. Piątkowy pojedynek będzie ich trzecią konfrontacją w historii. Poprzednio obaj rywalizowali ze sobą pięć lat temu, stoczyli wówczas dziesięć niezwykle zaciętych i trzymających w napięciu rund, a każda z walk kończyła się zwycięstwem jednego z nich. Czy tym razem będziemy świadkami decydującej konfrontacji?Dla obu będzie to bardzo ważna walka, jej zwycięzca otrzyma bowiem możliwość rywalizacji o pas ze zwycięzcą turnieju organizowanego pod auspicjami ONE. A taki pojedynek to już prosta droga do ponownego zajęcia miejsca na tronie. Obaj mają chrapkę na zwycięstwo, obaj mogą poszczycić się dobrą formą - Birmańczyk w swoim ostatnim pojedynku znokautował Leandro Ataidesa, z kolei Bigdash nie dał większych nadziei Fan Rongowi. Kto będzie górą w bezpośrednim starciu?Gala ONE Championship: Full Circle w piątek (25 lutego 2022 roku) o godz. 11:30 na żywo w Fightklubie!