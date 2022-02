NASCAR Xfinity Series znów na żywo w Sportklubie

Łukasz Szewczyk

• Ubiegłotygodniowym wyścigiem na Daytona International Speedway rozpoczął się 41. sezon o mistrzostwo serii NASCAR Xfinity.

• Wszystkie starty widzowie w naszym kraju zobaczą wyłącznie w Sportklubie

Otwierający sezon wyścig na Florydzie dostarczył spodziewanych emocji i dał nadzieję, że czeka nas kolejny rok trzymających w napięciu startów. Podczas Beef. It's What's for Dinner. 300 na prowadzeniu długo utrzymywał się Daniel Hemric. Obrońca tytułu ostatecznie dojechał jednak do mety dopiero na 28. pozycji, a z pierwszej wygranej w karierze cieszył się w Daytona Beach Austin Hill. Kierowca Richard Childress Racing na mecie wyprzedził A.J. Allmendingera, który został pierwszym liderem klasyfikacji generalnej cyklu oraz Noaha Gragsona.Choć Hemric występ na Florydzie może zaliczyć do średnio udanych, wciąż pozostaje on głównym kandydatem do obrony mistrzowskiego tytułu. Gdyby udała mu się ta sztuka byłby drugim kierowcą w historii, który obronił tytuł, ale w barwach innego zespołu. Przed rokiem sięgnął po mistrzostwo w Joe Gibbs Racing, w bieżącym sezonie przywdziewa już jednak barwy Kaulig Racing. Hemric chce podążyć śladami Tylera Reddicka, który podobnej sztuki dokonał stosunkowo niedawno, w latach 2018 i 2019.O tym, czy uda mu się to wyzwanie, jako pierwsi w naszym kraju przekonają się widzowie Sportklubu. Stacja będzie transmitowała wszystkie 33 rundy sezonu, a zdecydowana większość z nich zaplanowana została na sobotnie wieczory. Wyścig o tytuł rozpoczął się w ubiegłym tygodniu w Daytona Beach, a jego ostatnim akcentem będzie listopadowy start na Phoenix Raceway w Avondale w stanie Arizona.Podobnie jak w ubiegłych latach cały cykl podzielony zostanie na kilka etapów. Pierwszy obejmuje 26 starów i zakończy się 16 września. Już tydzień później rozpocznie się runda play-off, składająca się z trzech integralnych części: Round of 12, w której odbędą się trzy wyścigi, Round of 8, w której również zaplanowano trzy starty oraz z Championship 4, a więc wyścigu decydującego o mistrzostwie.W ubiegłym sezonie w NASCAR Xfinity Series wprowadzono kilka innowacji, a jedną z kluczowych było delikatne odejście od formuły owalnych torów na rzecz obiektów, mogących poszczycić się nieco bardziej złożoną konfiguracją. Ponieważ eksperyment zakończył się powodzeniem, w bieżącym sezonie postanowiono kontynuować go, kilka startów również rozgrywając na torach ze zdecydowanie większą ilością zakrętów. Wniosło to nieco świeżego powietrza do NASCAR, choć kalendarz tegorocznych startów pokazuje, że zerwać z wieloletnią tradycją łatwo nie będzie, wciąż bowiem większość startów organizowana jest na typowo amerykańskich owalnych torach.Cały sezon NASCAR Xfinity Series na żywo wyłącznie w Sportklubie.Kalendarz najbliższych wyścigów NASCAR Xfinity Series:Production Alliance Group 300, Auto Club Speedway / Fontana / Kalifornia - 26 lutegoAlsco Uniforms 300, Las Vegas Motor Speedway / Las Vegas / Nevada - 5 marcaUnited Rentals 200, Phoenix Raceway / Avondale / Arizona - 12 marcaNalley Cars 250, Atlanta Motor Speedway / Hampton / Georgia - 19 marcaPit Boss 250, Circuit of the Americas / Austin / Teksas - 26 marca