Gala KSW 67 w Viaplay. Phil De Fries straci tytuł?

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (26 lutego) odbędzie się Gala KSW 67

• Walką wieczoru będzie starcie angielsko-serbskie: Phil De Fries - Darko Stoszić. De Fries jest mistrzem od niemal czterech lat

• Transmisja na platformie streamingowej Viaplay

To może być już szósta skuteczna obrona pasa mistrzowskiego przez Phila De Friesa (w MMA łącznie 20 wygranych, 6 porażek), który mistrzem wagi ciężkiej organizacji KSW jest już od blisko czterech lat. 35-letniego Anglika spróbuje zdetronizować Darko Stoszić (bilans MMA 16-4). 30-letni Serb w KSW debiutował w ubiegłym roku, w którym zdążył wygrać trzy walki. Zwycięstwo niejednogłośną decyzją sędziów nad Michałem Andryszakiem otworzyło mu drogę do walki o pas.Emocje budzi też polska rywalizacja o prawo do walki o tytuł mistrzowski w wadze półśredniej między 31-letnim Andrzejem Grzebykiem i 26-letnim Adrianem Bartosińskim. Ten drugi, podobnie jak Darko Stoszić, w KSW jeszcze nie przegrał, ale to doświadczony Grzebyk jest faworytem.Transmisję na żywo przeprowadzi w Polsce wyłącznie platforma Viaplay. Gala dostępna jest w ramach standardowej comiesięcznej subskrypcji. Wydarzenie komentować będą Maciej Turski i Dominik Durniat.Walka o pas kategorii ciężkiej120,2 kg/265 lb: Phil De Fries (20-6, 1NC, 4 KO, 12 Sub) vs Darko Stoszić (16-4, 10 KO, 1 Sub)Pozostałe walki:77,1 kg/170 lb: Andrzej Grzebyk (18-4, 11 KO, 3 Sub) vs Adrian Bartosiński (11-0, 9 KO)93 kg/205 lb: Ivan Erslan (11-1 1NC, 7 KO, 1 Sub) vs Hasan Mezhiev (12-0, 5 KO, 6 Sub)77,1 kg/170 lb: Igor Michaliszyn (8-2, 2 KO, 3 Sub) vs Lionel Padilla (8-2, 2 KO, 5 Sub)68,5 kg/151 lb: Filip Pejić (15-6-2, 10 KO, 3 Sub) vs Dawid Śmiełowski (8-0, 6 KO, 2 Sub)65,8 kg/145 lb: Adam Soldaev (5-1, 3 KO, 1 Sub) vs Pascal Hintzen (7-0, 5 Sub)61,2 kg/135 lb: Shamil Banukayev (7-1, 5 KO, 1 Sub) vs Zuriko Jojua (7-1, 1 KO, 3 Sub)83,9 kg/185 lb: Borys Borkowski (3-1, 2 KO) vs Arkadiusz Kaszuba (3-0, 2 KO)73 kg/161 lb: Oskar Szczepaniak (2-0) vs Yann Liasse (5-1, 1 KO, 4 Sub)