Finał Pucharu Ligi Angielskiej i derby Sewilli hitami weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem ostatniego weekendu lutego w ELEVEN SPORTS będzie finał Pucharu Ligi Angielskiej (Carabao Cup), w którym Liverpool FC zmierzy się z Chelsea FC.

• Ciekawie powinno być także w Hiszpanii, gdzie w derbowym meczu druga w tabeli Sevilla FC zagra z trzecim Realem Betis.

• Stacja pokaże na swoich antenach również spotkania innych czołowych lig europejskich z udziałem Juventusu FC, SSC Napoli, Paris Saint-Germain i SL Benfiki.

W ten weekend na legendarnym Wembley Stadium odbędzie się wielki finał Pucharu Ligi Angielskiej, w którym Liverpool FC zagra z Chelsea FC. Zapowiada się niezwykle emocjonujące widowisko, bo obie drużyny notują świetny sezon i liczą się w walce o najwyższe cele. Kibice będą mogli zobaczyć w akcji między innymi Mohameda Salaha, Sadio Mané i Trenta Alexandra-Arnolda po stronie The Reds oraz Romelu Lukaku, Masona Mounta i Jorginho w szeregach The Blues. Wskazanie faworyta tej konfrontacji jest niezwykle trudne, a wyrównany poziom obu ekip potwierdzają ich dwa ostatnie spotkania zakończone remisami 2:2 i 1:1. Dodatkowym smaczkiem tej rywalizacji będzie trenerski pojedynek Jürgena Kloppa z Thomasem Tuchelem, a więc dwóch utytułowanych niemieckich szkoleniowców prowadzących te drużyny. Warto podkreślić, że dla piłkarzy Chelsea ten mecz jest szansą na kolejne cenne trofeum w obecnym sezonie po tym, jak 12 lutego sięgnęli po Klubowe Mistrzostwo Świata. Z kolei dla Liverpoolu to okazja na pierwszy ważny triumf od zdobycia mistrzostwa Anglii w 2020 roku.Sevilla FC i Real Betis to obecnie najgroźniejsi rywale Realu Madryt w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Derbowe starcie tych ekip będzie szlagierem 26. kolejki LaLiga Santander. Sevillistas są wiceliderem rozgrywek i mają pięć punktów przewagi nad Béticos, którzy zajmują trzecie miejsce w tabeli. Na Estadio Ramón Sánchez Pizjuán gospodarze postarają się przedłużyć passę sześciu ligowych spotkań bez porażki z lokalnym przeciwnikiem. O to może być jednak trudno, bo Betis ostatnio wygrywa mecz za meczem, a swoje duże możliwości zademonstrował też w styczniu, kiedy wyeliminował Sevillę FC ze zmagań o Puchar Hiszpanii. Jedną z atrakcji tego widowiska będzie snajperski pojedynek utalentowanego Rafy Mira po stronie zespołu trenera Julena Lopeteguiego z zaliczającym najlepszy sezon w karierze Juanmim w szeregach ekipy dowodzonej przez Manuela Pellegriniego.Sporych emocji powinna dostarczyć również konfrontacja z udziałem prowadzącego w tabeli Realu Madryt, który zmierzy się na wyjeździe z nieprzewidywalnym Rayo Vallecano. Karim Benzema i spółka zdają sobie sprawę, że tylko wygrana pozwoli im utrzymać przewagę nad grupą pościgową, ale muszą bardzo uważać, ponieważ na Estadio de Vallecas punkty traciły już w tym sezonie takie kluby jak FC Barcelona czy Real Betis.S.S. Lazio walczy o awans do kolejnej edycji UEFA Champions League, a SSC Napoli jest jednym z głównych kandydatów do mistrzostwa Włoch, tak więc ich starcie będzie miało wielki wpływ na układ w czołówce Serie A. Rzymianie nie przegrali żadnego z ostatnich pięciu ligowych spotkań i stracili w nich w sumie tylko jedną bramkę. Filarem ich defensywy jest Francesco Acerbi, natomiast w ofensywie prym wiodą Sergey Milinković-Savić i Ciro Immobile, którzy strzelili w tym sezonie łącznie aż 27 goli. Cała trójka wspólnie z kolegami stanie przed niełatwym zadaniem, bo neapolitańczycy pozostają niepokonani od siedmiu meczów i mają straconych najmniej bramek spośród wszystkich zespołów włoskiej ekstraklasy. Spora w tym zasługa Kolidou Koulibaly'ego, uznawanego za jednego najlepszych stoperów świata. Dużym atutem Azzurrich jest też Piotr Zieliński, który zalicza ważne trafienia oraz asystuje przy golach kolegów. Polak w zeszłym tygodniu wpisał się na listę strzelców na słynnym Camp Nou w starciu Ligi Europy UEFA z FC Barceloną. Czy błyśnie formą również na innym legendarnym obiekcie, Stadio Olimpico?Polscy kibice z uwagą będą śledzić także spotkanie Empoli FC Szymona Żurkowskiego z Juventusem FC Wojciecha Szczęsnego. Ten pierwszy odgrywa ważną rolę w linii pomocy spisującej się powyżej oczekiwań drużyny z Empoli, a drugi zaliczył w tym sezonie już 10 czystych kont, co jest jednym z najlepszych wyników w Serie A.Paris Saint-Germain jest zdecydowanym faworytem wyścigu o mistrzostwo Francji, ale w miniony weekend sensacyjnie przegrało 1:3 z FC Nantes. W najbliższej kolejce paryżanie postarają się wrócić na właściwe tory w konfrontacji z AS Saint-Étienne. O sukces może być trudniej niż się z pozoru wydaje, bo choć rywale są blisko strefy spadkowej, to w ostatnich czterech spotkaniach zdobyli w sumie aż 10 punktów, co jest... najlepszym osiągnięciem w lidze. Defensywa PSG z Marquinhosem na czele musi uważać przede wszystkim na groźne afrykańskie trio Ryad Boudebouz - Wahbi Khazri - Dénis Bouanga, które ma udział przy większości bramek zdobywanych przez zespół z Saint-Étienne.Hitem weekendu na boiskach ligi portugalskiej będzie konfrontacja trzeciej w tabeli SL Benfiki z szóstą Vitórią SC. Dla drużyny z Lizbony to niezwykle ważne spotkanie, bo każdy inny wynik niż zwycięstwo może dla niej oznaczać ograniczenie do minimum szans na tytuł mistrzowski. Podopieczni trenera Nelsona Veríssimo mają 12 punktów mniej niż lider, FC Porto, dlatego nie mogą sobie pozwolić na wpadkę. Staną jednak przed sporym wyzwaniem, ponieważ ekipa z Guimarães z pewnością stawi im silny opór, podobnie jak w niedawnym meczu pomiędzy tymi zespołami w Pucharze Ligi, zakończonym remisem 3:3. Goście także mają o co walczyć, ponieważ wygrana przedłuży ich nadzieje na awans do kolejnej edycji europejskich pucharów.Plan transmisji:Piątek (25 lutego):• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Mikołaj Kruk• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazda• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Świerżyński, Adrian GątarekSobota (26 lutego):• 13:25 Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Filip Kapica• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 15:55 Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Dominik Guziak, Adam Targowski• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2, studio od 17:30)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majakstudio: Mikołaj Kruk, Maciej Kruk, Daniel Sobis• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Michał Świerżyński, Adrian Gątarek• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:25)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Mikołaj Kruk, Piotr Czachowski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Kuba Ostrowski, Michał Świrkula• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (27 lutego):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Michał Świrkula• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Sebastian Chabiniak• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Filip Kapica• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Dominik Guziak• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majakstudio: Mateusz Święcicki, Daniel Sobis, Piotr Urban• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Kuba Ostrowski• 17:25 Finał Carabao Cup:(studio od 17:00)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zielińskistudio: Mikołaj Kruk, Maciej Kruk, Adam Targowski• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 2, studio od 18:10)komentarz: Michał Wszołek, Daniel Sobis• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Antoni Partum• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Kuba Ostrowski, Michał Świrkula• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Świerżyński, Marcin Gazda• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (28 lutego):• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 20:55 Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Filip Kapica