Kanał Ukraina24 bezpłatnie w WP Pilot oraz na Youtube (wideo)

Łukasz Szewczyk

• WP Pilot udostępnił użytkownikom możliwość darmowego oglądania kanału telewizyjnego Ukraina24.

• Opcja ta skierowana jest głównie do obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

Dostęp do kanału Ukraina24 jest skierowany do obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce. Umożliwi swobodny dostępu do bieżących wydarzeń prosto z kraju, w ojczystym języku. Treści na kanale będzie mógł obejrzeć każdy, nawet nie posiadając konta w serwisie. Ponadto na stronie Strefa Pilota, będącej częścią serwisu WP Pilot, powstaje dedykowana zakładka, gdzie umieszczone zostaną najważniejsze informacje o kanale Ukraina 24 i informacje o konflikcie. Znajdzie się tam również player z szybkim dostępem do kanału.W WP Pilot oglądać można także inne kanały informacyjne, m.in. TVN24,CNN. Dostępne są onew pakietach płatnych, w których część objęta jest teraz ofertą promocyjną. Dostęp do krajowych kanałów informacyjnych TVN24 i TVN24 BiŚ możliwy jest już od 9,99 zł miesięcznie.WP Pilot to platforma do odbioru tradycyjnej telewizji w wersji online. Umożliwia oglądanie ponad 100 kanałów telewizyjnych. Usługa jest dostępna poprzez stronę internetową, aplikacje na platformy Android, iOS, Windows oraz z wykorzystaniem Chromecast i Airplay, Fire TV. WP Pilot posiada również aplikacje dedykowane na telewizory LG Smart TV i Samsung Smart TV oraz na platformę Android TV.Sygnał stacji dostępny jest także bezpłatnie na YouTube: