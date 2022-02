Weekend wiosennych premier TVN Turbo

Łukasz Szewczyk

• TVN Turbo od początku stawia na polskie produkcje i najlepszych specjalistów.

• W ten weekend startują premierowe sezony ulubionych, polskich programów o motoryzacji.

Już po raz czternasty na antenie TVN Turbo pojawi się(sobota godz. 10.20). W tej serii nie zabraknie najciekawszych informacji o nowych urządzeniach, pomysłach i prototypach. prześledzą naukowe odkrycia i ocenią pionierskie technologie. Sprawdzą, jak dzięki nowym wynalazkom zmienia się świat wokół nas.Po raz czwarty(niedziela, godz. 9.20), czyli ranking najważniejszych premier motoryzacyjnych. Kilkadziesiąt samochodów zostanie poddanych ocenie najlepszych ekspertów TVN Turbo - wśród nich pojawią się m.in. Adam Kornacki, Patryk Mikiciuk, Przemek Szafrański, Adam Klimek czy Grzegorz Duda. Nie zabraknie też gości, jednym z nich będzie Rafał Pacześ. Będzie szybko, drogo, tanio, wysoko i oczywiście zgodnie z ostatnimi trendami - elektrycznie. Rynek codziennie jest zasypywany nowościami motoryzacyjnymi. W subiektywnym rankingu stacja pokaże najbardziej ekscytujące premiery ostatnich miesięcy oraz modele, które dopiero czekają na oficjalny debiut.W 33 serii(niedziela, godz. 10.40) pojawią się ciekawi bohaterowie z nietuzinkowymi wymaganiami dotyczącymi aut. Nowy sezon programu przedstawi pełen przekrój samochodów osobowych z całego województwa mazowieckiego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom widzów, w programie pojawi się więcej małych miejskich aut w różnych przedziałach cenowych. Popularne "mieszczuchy" muszą być bezwypadkowe i niezawodne. Nie zabraknie hot hatch'a dla młodego programisty czy elektrycznych SUVów, dzięki którym poznacie przyszłość elektromobilności w Polsce. W nowych odcinkach pojawią się też auta sportowe do 800 tysięcy złotych. Ten sezon będzie pełen niespodzianek, nieoczekiwanych wyborów, wspaniałych gości oraz sprawdzonych ekspertów, którzy zawsze staną na wysokości zadania opowiadając o plusach i minusach danego auta. Nie zabraknie merytoryki oraz ciekawostek o nowych i starych modelach samochodów.Grzegorz Duda wraca z kolejnym sezonem programu(niedziela, godz. 11.40). Prowadzący przeciera szlaki fanom wyjątkowych akcesoriów samochodowych. Zobaczcie program, by przekonać się w co warto zainwestować. W nowej serii Grzegorz pokaże gadżety, które doskonale sprawdzą się w sezonie zimowym. Nasz ekspert przetestuje maty antypoślizgowe pod koła przydatne, gdy auto zakopie się w śniegu. Sprawdzi też jak działa elektryczna skrobaczka do szyb czy podgrzewany pokrowiec na kierownicę. Grzegorz pokaże model silnika do samodzielnego złożenia, czyli gadżet idealny na rodzinne majsterkowanie. Podpowie też jakim ułatwieniem podczas parkowania przy krawężniku okaże się akcesorium mocowane do lusterka bocznego - ranty felg już nigdy nie będą obdarte. Prowadzący zaproponuje schodki dla czworonożnych przyjaciół, które ułatwiają wchodzenie do auta, a także składany wózek na zakupy.Kolejny, 13 sezon(niedziela, godz. 12.15) nie będzie pechowy. Jeszcze nigdy w historii programu budżety przypadające Przemkowi i Pawłowi nie były aż tak zróżnicowane. Zobaczymy zarówno auta warte ponad 120 000 jak i te po kilka tysięcy złotych. Dodatkowym smaczkiem będą samochodowe perełki takie jak GAZ 69, Skoda 105S, Pacer DL czy Mercedes CL c216 AMG. Przemek i Paweł będą znacznie bardziej ryzykować. Budżet zostanie kilkukrotnie przekroczony, co wpłynie na końcowy wynik i niemal przeważy szalę zwycięstwa. Bowiem zasada, że przekroczenie budżetu jest jednoznaczne z pomniejszeniem końcowego zysku, pozostaje niezmienna. Będziecie też świadkami kilku spektakularnych potknięć.Najdłużej emitowany program motoryzacyjny, który ugruntował swoją pozycję wśród widzów. Adam Kornacki, Patryk Mikiciuk i Łukasz Bąk starają się we współczesnej motoryzacji odnaleźć pojazdy, które nie zostały stworzone jedynie w oparciu o odpowiednią kalkulację budżetu, ale także po to, by dostarczyć swoim użytkownikom wielu ekscytujących emocji. Niestandardowe testy, rzetelne oceny, mnóstwo ciekawostek i fachowych porad - tego wszystkiego nie zabraknie w dwudziestej piątej serii(niedziela, godz. 13.15).Naprawy prowadzone w niezwykłych miejscach, niespodziewane usterki i brak części to codzienność(niedziela, godz. 14.00). W programie pojawi się kalejdoskop pojazdów z polskich dróg: od wielotonowych dostawczych Scanii, przez czterdziestoletnie czechosłowackie polewaczki żużlowe aż po najnowszy model BMW. Choć "Mobilni Mechanicy" myśleli, że naprawiali już wszystko i wszędzie, nie spodziewali się, że jedną z usterek będą usuwali... na kursującym po rzece promie. Równie zaskakująca okaże się awaria w samym środku lasu. Pozornie prosta wymiana jednego elementu skończy się demontażem połowy pojazdu i koniecznością odkręcenia kilkudziesięciu śrub, łącznie z mechanizmem wycieraczek. Najnowszy sezon dostarczy też kilku anegdot motoryzacyjnych. Naprawy prowadzone w ekstremalnych warunkach pogodowych, improwizacja, zabytkowe pojazdy i najnowsze fury - to wszystko znajdziecie w kolejnym sezonie programu. Nowe odcinki "Mobilnych Mechaników" są jak pudełko czekoladek: nigdy nie wiadomo, na co się trafi.O nowościach wiosennej ramówki TVN Turbo informujemy TUTAJ