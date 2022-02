"Atak na wolny świat". Onet publikuje reportaż multimedialny o Ukrainie

Łukasz Szewczyk

• Reportaż "Atak na wolny świat" jest projektem multimedialnym dziennikarzy Onetu w całości poświęconym wydarzeniom, jakie rozgrywają się obecnie w Ukrainie.

• Można w nim znaleźć na bieżąco aktualizowane informacje o sytuacji w Ukrainie, analizy ekspertów, korespondencje wysłannika Onetu Marcina Wyrwała oraz genezę rosyjskiej inwazji.

Dostępny pod adresem ukraina.onet.pl reportaż składa się z ośmiu części, które opisują genezę konfliktu, przebieg walk o wolność na Majdanie Niepodległości w Kijowie w 2013 i 2014 r. oraz ucieczkę prezydenta Wiktora Janukowycza do Rosji, okoliczności zajęcia Krymu i Donbasu przez Rosję w 2014 r., wieloletnią politykę Władimira Putina i jego antyzachodnie poglądy, a także mechanizmy propagandy i dezinformacji, które rozwija Rosja. W reportażu znajdziemy również porównanie potencjałów militarnych Rosji, Ukrainy i NATO. Reportaż przedstawia ponadto materiały wideo, audio i artykuły o przebiegu pierwszego i drugiego dnia inwazji rosyjskiej, a także daje dostęp do relacji na żywo prowadzonej przez Onet.pl.Za scenariusz projektu odpowiada dziennikarz Onetu Janusz Schwertner. Wśród autorów znaleźli się dziennikarze i publicyści Onetu Mateusz Baczyński, Witold Jurasz, Kamil Turecki, Marcin Zawada i redaktor naczelny POLITICO Polska Michał Broniatowski.- mówi Janusz Schwertner, dziennikarz Onetu odpowiedzialny za reportaż multimedialny. -- dodaje Janusz Schwertner.Reportaż multimedialny "Atak na wolny świat" przygotowali:Scenariusz: Janusz SchwertnerAutorzy tekstów: Mateusz Baczyński, Michał Broniatowski, Witold Jurasz, Kamil Turecki, Marcin Zawada, a także Kurt Volker oraz Daniel Fried (Politico)Development: Adam Hojdak, Ring PublishingOpieka redakcyjna: Bartosz Węglarczyk, Paweł ŁawińskiOpieka produkcyjna: Marta PawłowskaProdukt: Martyna SzukalskaLektor: Łukasz HermanowskiMontaż: Maciej Ślusarski, Michał Walter, Agnieszka Warcaba"Atak na wolny świat" to kolejny reportaż multimedialny zrealizowany przed dziennikarzy Onetu. Powstał na cyfrowej platformie wydawniczej Ring Publishing, wykorzystywanej przez 60 marek mediowych w 12 krajach.