"Włącz Weryfikację" na Facebooku i Twitterze. NASK walczy z dezinformacjami w sieci

Łukasz Szewczyk

• Równolegle do działań militarnych Rosja rozpoczęła wojnę informacyjną w Internecie.

• W polskiej infosferze zaczynają pojawiać się coraz liczniej nieprawdziwe informacje, mające osłabić wsparcie naszego społeczeństwa dla Ukraińców.

• NASK wesprze internautów w weryfikowaniu informacji - ruszają profile #WłączWeryfikację