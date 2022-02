19 sezon "Przyjaciółek" wiosną w Polsacie. Nowe twarze w obsadzie namieszają

Łukasz Szewczyk

• W marcu 2022 roku Polsat rozpocznie emisję nowego sezonu serialu "Przyjaciółek"

• Do obsady dołączają Piotr Polk, Adam Zdrójkowski, Karol Dziuba, Rafał Królikowski i Piotr Jankowski

• Za sprawą nowych bohaterów, życie "Przyjaciółek" nabierze innych barw. Co zobaczymy w wiosennym sezonie serialu?

Przed Ingą (Małgorzata Socha), która od dłuższego czasu nie może znaleźć szczęścia w miłości, otworzą się zupełnie nowe możliwości. Na jej drodze niespodziewanie stanie swatka Sara (Olga Sarzyńska) i zaoferuje swoją pomoc. Czy z takim wsparciem uda się jej znaleźć mężczyznę, z którym będzie chciała budować przyszłość? Kandydatów do jej serca pojawi się aż trzech! Wśród nich Piotr Jankowski i Rafał Królikowski! Czy któryś okaże się tym właściwym?Anka (Magdalena Stużyńska) i Paweł (Bartek Kasprzykowski) po miesiącach burz, nareszcie odnajdą w życiu spokój. Zarówno ich życie zawodowe, jak i prywatne, zacznie się powoli układać. Skupią się teraz na swoim małżeństwie, będą robić więcej dla siebie i w pełni korzystać z życia. Ich plan okaże się idealny, ale tylko do czasu, gdy do drzwi zapuka Maria (Ewa Kasprzyk)... z walizkami.Po niełatwych początkach Zuza (Anita Sokołowska) w końcu otworzy się na nową relację i da szanse Błażejowi (Mateusz Damięcki). Przekona się, że może mu zaufać i zacznie wierzyć, że razem mogą stworzyć wspaniałą rodzinę. W pracy również wróci dobra passa. Czeka ją awans - zostanie dyrektorką! Markiewicz będzie chciała dać z siebie 200%, zarówno w pracy, jak i w domu. Zrobi wszystko, by nikogo nie zawieść. Tylko czy w porę zrozumie, że nie musi być perfekcyjną mamą i szefową?Patrycja (Joanna Liszowska) stanie na rozdrożu - serce kontra rozum. Czym się kierować? Czy mając świadomość tego, co przeszła z Wiktorem (Paweł Deląg), powinna dać mu drugą szansę i uwierzyć w to, że się zmienił i teraz jest innym człowiekiem, który już nigdy jej nie skrzywdzi? Choć rozum i Ela (Elżbieta Jarosik) podpowiedzą co innego, stare uczucie jest wyjątkowo silne i trudno będzie z nim walczyć. To niejedyny nowy początek. W życiu zawodowym nie zabraknie niespodziewanych zwrotów akcji. Gdy jej pracownice zwolnią się z zakładu fryzjerskiego, w drzwiach stanie Adam Zdrójkowski i Karol Dziuba!W serialu "Przyjaciółki" obok Małgorzaty Sochy, Joanny Liszowskiej, Anity Sokołowskiej, Magdaleny Stużyńskiej występują m.in. Bartek Kasprzykowski, Krzysztof Wieszczek, Adam Adamonis, Mateusz Damięcki, Paweł Deląg, Elżbieta Jarosik, Dorota Kolak, Marcin Korcz, Olga Sarzyńska, Adam Zdrójkowski, Piotr Polk, Karol Dziuba, Piotr Jankowski, Rafał Królikowski.Producentem wykonawczym serialu według pomysłu Beaty Pasek jest Akson Studio. Za reżyserię nowego sezonu odpowiadają Sylwia Rosak, Jacek Sołtysiak, Łukasz Ostalski. Autorkami scenariusza są Aneta Głowska, Magdalena Strzałkowska i Katarzyna Leżeńska.