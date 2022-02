"Śniegu już nigdy nie będzie", "Ci, którzy życzą mi śmierci" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Śniegu już nigdy nie będzie", "Ci, którzy życzą mi śmierci", "Bodyguard i żona zawodowca", "Wszyscy za jednego"

Weekend filmowych premier wrozpocznie film(26 lutego) Michael Bryce (Ryan Reynolds) postanawia rzucić stresujący zawód ochroniarza i za namową swojej psychoterapeutki udaje się na zasłużony urlop. To ma być odwyk od broni, zabijania i pakowania się w kłopoty. Wszystko się jednak sypie, gdy już na początku swojego wypoczynku trafia w sam środek strzelaniny, której sprawczynią jest Sonia (Salma Hayek) - żona jego byłego klienta Dariusa (Samuel L. Jackson). Dzika, piękna i dwa razy bardziej nieobliczalna od swojego męża. Koszmar Bryce'a zaczyna się od nowa, a cała terapia ląduje w koszu na śmieci.Z kolei(27 lutego) to jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów minionego roku, opowiadający o tajemniczym masażyście Żeni, który wkrada się w łaski mieszkańców bogatego podwarszawskiego osiedla odgrodzonego murem od "gorszej" reszty świata. Młody, atrakcyjny mężczyzna posiada wyjątkowy dar - potrafi nie tylko uleczyć ciało, ale i zajrzeć w dusze samotnych kobiet, poznając ich historie pełne osobistych dramatów. Z czasem, niezwykłe zdolności Żeni odmienią życie nowo poznanych ludzi. Film został doceniony zarówno przez widzów, jaki i krytyków, którzy zgodnie uznali go za niejednoznaczny i magiczny. W obsadzie, obok odtwórcy głównej roli Aleca Utgoffa, znaleźli się: Agata Kulesza, Maja Ostaszewska, Weronika Rosati, Katarzyna Fugura, Andrzej Chyra, Łukasz Simlat i Krzysztof CzeczotWeekend premier wrozpocznie film(26 lutego). Rok 1942. Rodzice 10-letniej Gerdy (Anna Sofie Skarholt) i jej brata Ottona (Bo Lindquist-Ellingsen) należą do norweskiego ruchu oporu. Pewnego dnia, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, oboje zostają aresztowani. Rodzeństwo, które zostaje samo w domu, niedługo potem znajduje w szafie w piwnicy żydowskie dzieci, Sarah (Bianca Ghilardi-Hellsten) i Daniela (Samson Steine). Choć sytuacja młodych Norwegów i tak jest trudna, postanawiają dokończyć to, co rozpoczęli ich rodzice. Zamierzają pomóc Sarah i Danielowi uciec przed Niemcami. Żeby tego dokonać, muszą jednak przekroczyć granicę swojego kraju ze Szwecją, która pozostała neutralna, i pomóc żydowskiemu rodzeństwu w odnalezieniu rodziców. Czwórkę dzieci czeka długa i bardzo niebezpieczna droga.Niedzielną Megapremierą będzie film(27 lutego). Hannah (Angelina Jolie) jest strażaczką skaczącą ze spadochronem. Kobieta ma wyrzuty sumienia, ponieważ podczas niedawnej akcji nie udało jej się uratować z pożaru lasu trzech osób. Gdy rozmyśla o tym wydarzeniu w wieży obserwacyjnej, zauważa zakrwawionego i przestraszonego 12-letniego Connora (Finn Little). Okazuje się, że on i jego ojciec zostali zaatakowani przez uzbrojonych mężczyzn. Wkrótce przestępcy odnajdują kryjówkę chłopca, który widział, jak zabili jego rodzica. Hannah zmuszona jest uciekać z Connorem przez rozległe lasy. Cały czas jest ścigana. By zamknąć kobietę i chłopca w śmiertelnej pułapce, jeden z bandytów, Jack (Aidan Gillen), roznieca potężny pożar, który zbliża się do uciekającej pary z drugiej strony. Ognisty podmuch w zastraszającym tempie trawi wszystko, co stanie mu na drodze.Z kolei weekend filmowych premier wrozpocznie(26 lutego, Cinemax 2). W połowie lat 90. zdolna studentka Asli poznaje charyzmatycznego Saeeda i oboje zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Niedługo potem wbrew matce Asli młodzi w tajemnicy biorą ślub, a dziewczyna przysięga Saeedowi wierność i zapewnia go, że nigdy nie wyjawi jego sekretów. Ich przyszłość maluje się w różowych barwach, ale kiedy przychodzi XXI wiek, Saeed podejmuje decyzję, która nie tylko przekreśli marzenia Asli, ale wstrząśnie całym światem. Film o różnicach kulturowych, prawdzie, wierze, zaufaniu i złudzeniach. Jest historią młodej kobiety, która dowiaduje się, że tajemnice jej męża mogą wstrząsnąć całym światem.W niedzielę(27 lutego, Cinemax). Iván (Armando Espitia), świetnie zapowiadający się szef kuchni i młody ojciec poznaje Gerardo (Christian Vázquez) w otwartym tylko dla wtajemniczonych barze na prowincji w Meksyku i obaj szaleńczo się w sobie zakochują. Niedługo potem, kiedy rodzina Ivána dowiaduje się o ich związku, mężczyzna podejmuje ryzykowną decyzję o przekroczeniu granicy, by szukać szczęścia w Stanach Zjednoczonych. Przed wyjazdem obiecuje swojemu synkowi i ukochanemu Gerardo, że pewnego dnia do nich wróci. Iván jest samotny w Nowym Jorku i jako nowy imigrant ciągle napotyka na kolejne przeszkody. Przekonuje się, że decyzja o wyjeździe jest okupiona bardzo wysokim kosztem. Fabularny debiut nominowanej do Oscara Heidi Ewing oparty jest na prawdziwej historii. Nagroda Publiczności na festiwalu w Sundance.Druga premiera to(27 lutego, Cinemax 2). Głównymi bohaterami filmu są uparty hodowca świń Ernst i jego żona Louise, którzy świętując 50. rocznicę ślubu, organizują tradycyjne złote gody dla swoich przyjaciół i krewnych. W ich rodzinie skrywanych jest kilka sekretów, a Ernst próbuje ukryć największy z nich. Podczas długiej, radosnej, zaskakującej, porywającej i melancholijnej nocy, prawda wychodzi na jaw, by wystawić rodzinne więzi na ciężką próbę.