Nowy serwis Wirtualnej Polski specjalnie dla Ukraińców

Łukasz Szewczyk

• Ruszył nowy serwis Wirtualnej Polski przygotowany specjalnie dla społeczności ukraińskiej.

• VPolshchi.pl, czyli "w Polsce", w języku ukraińskim publikuje najważniejsze, wiarygodne informacje dotyczące inwazji Rosji, a także praktyczne wskazówki potrzebne uciekającym przed wojną ludziom.

Źródłem informacji w serwisie VPolshchi.pl są największe ukraińskie media. W tej chwili treści są skoncentrowane na najbardziej praktycznych wskazówkach dla obywateli Ukrainy. VPolshchi.pl publikuje informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy, jej rodzajach i instytucjach, do których Ukraińcy mogą się kierować. W serwisie znajdują się również praktyczne wskazówki dla tych, którzy pozostają na miejscu, w warunkach wojennych, w tym ostrzeżenia przed konkretnymi zagrożeniami. Ważną częścią są również podpowiedzi, jak ludność cywilna może utrudniać działanie wojskom rosyjskim.- mówi Jacek Świderski, prezes Wirtualnej Polski Holding.Serwis jest zaprojektowany w podejściu mobile first, tak by jak najwygodniej można było z niego korzystać na urządzeniach mobilnych.