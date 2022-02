"Akompaniator" w Teatrze Telewizji na żywo. W głównych rolach Olszówka i Polk

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (28 lutego) na antenie TVP1 premiera Teatru Telewizji na żywo "Akompaniator" w reżyserii Adama Sajnuka.

• W głównych rolach występują Edyta Olszówka i Piotr Polk

Anna Burzyńska w swojej sztuce opowiada o historii miłosnej obsesji akompaniatora-pianisty do śpiewaczki operowej. Wraz z rozwojem akcji lekka opowiastka obyczajowa przeobraża się w thriller psychologiczny. Tytułowy bohater po wielu latach pracy z kapryśną Divą, do której nigdy nie odezwał się ani słowem, postanawia wreszcie wyznać jej miłość. I to jest początek scenicznego studium szaleństwa, do jakiego może doprowadzić życie w ułudzie żywiące się jedynie wyobraźnią. Rozpoczyna się próba sił pomiędzy ogarniętym miłosną obsesją mężczyzną i pragmatyczną, skupioną na karierze kobietą. Ta uwertura na kobietę, mężczyznę i fortepian podejmuje w przewrotny i ironiczny sposób temat wielkiej namiętności, której towarzyszy muzyka i absurdalny humor.