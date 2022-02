TVP udostępniła pierwszy kanał ukraińskiej telewizji publicznej

Łukasz Szewczyk

• Z myślą o obywatelach Ukrainy, którzy w obliczu działań wojennych znaleźli schronienie w Polsce, TVP we współpracy z ukraińskim nadawcą publicznym podjęła decyzję o udostępnieniu na swoich kanałach programu pierwszego ukraińskiej telewizji publicznej, UA1.

Program UA1 ukraińskiej telewizji publicznej UA:PBC jest dostępny już w tej chwili za pośrednictwem aplikacji TVP GO (Aplikacje Mobilne i HbbTV) , TVP VOD (aplikacje mobilne i Smart TV) oraz portal internetowy TVP Stream.- powiedział Jacek Kurski, prezes zarządu Telewizji Polskiej S.A. Jacek Kurski.Powyższa decyzja Telewizji Polskiej wynika z potrzeby natychmiastowego i skutecznego wsparcia ukraińskich uchodźców w obliczu nagłej i bezprecedensowej konieczności ewakuacji z terenów Ukrainy i utraty dostępu do informacji z ojczystej telewizji:- mówi Mateusz Matyszkowicz, członek Zarządu TVP.Dostęp do treści ukraińskiego nadawcy na antenach Telewizji Polskiej przyczyni się do lepszego informowania obywateli Ukrainy o wydarzeniach w ich ojczyźnie i jest krokiem w kierunku poprawy sytuacji ukraińskojęzycznej społeczności, zamieszkującej Polskę.Telewizja Polska dokłada wszelkich starań, aby wspierać ukraińskich obywateli i ułatwić im integrację, komunikację oraz wzmocnić poczucie bezpieczeństwa w naszym kraju. TVP będzie rozwijać współpracę z ukraińskim partnerem, solidarnie wspierać UA:PBC w obliczu inwazji rosyjskiej i pomagać kolegom z ukraińskiej telewizji publicznej, reagując na bieżąco na wymagania sytuacji.Pod koniec stycznia 2022 r. Telewizja Polska zawarła ramowe porozumienie o współpracy z ukraińskim nadawcą publicznym UA:PBC. Porozumienie zostało zawarte w obliczu nasilającej się presji na Ukrainę oraz na polskie granice, w poczuciu solidarności i potrzeby wzajemnej pomocy między Polską a Ukrainą. Porozumienie zakłada współpracę obu nadawców na wielu płaszczyznach, w tym wymianę handlową, wymianę informacji oraz współpracę technologiczną.25 lutego 2022 roku, dzień po inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainie, Telewizja Polska wraz z Polskim Radiem wystosowała oświadczenie, w którym wyraziła wsparcie UA:PBC w obliczu bezprecedensowej agresji przeciw niepodległemu państwu oraz zapewniła o dołożeniu starań, aby pomóc ukraińskiemu partnerowi w kontynuowaniu pracy i dostarczaniu rzetelnych wiadomości dla widzów ukraińskich, co znalazło wyraz w dzisiejszej decyzji.