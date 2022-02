Polscy operatorzy wyłączają Russia Today i włączają TVP World

Łukasz Szewczyk

• Anglojęzyczny kanał informacyjny TVP zwiększa zasięg nadawania

Po ogłoszeniu decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o wykreśleniu z rejestru sieci kablowych i platform satelitarnych rosyjskich kanałów telewizyjnych , w tym Russia Today (RT), operatorzy decydują się zastąpić RT kanałem TVP World.Kanał TVP World jest teraz dostępny dla wszystkich abonentów sieci UPC na pozycji 806 (dekodery Horizon i UPC TV 4K BOX) i 808 (dekoder Mediabox) oraz Orange IPTV na pozycji 783. Już około 20 operatorów zdecydowało się włączyć TVP World i stale dołączają do tego grona kolejni. Są to między innymi: Chopin, Evio, Dolsat, JMDI oraz Supermedia.TVP World to najnowszy kanał Telewizji Polskiej nadawany w języku angielskim. Został uruchomiony w listopadzie 2021 roku. Jego zadaniem jest zwalczanie dezinformacji oraz fake newsów, co jest szczególnie ważne w czasie wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską. Misją kanału jest także edukacja i popularyzacja tematyki wschodnioeuropejskiej - od newsów, przez historię, technologię, kulturę i biznes.