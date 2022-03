Wiosenny relaks z TVP HD

Łukasz Szewczyk

• Wiosną TVP HD zapewni widzom sporą dawkę relaksu.

TVP HD wiosną zabierze nas w nowe inspirujące podróże kulinarne z uznanym szefem kuchni -- Kubą Winkowskim w programie "Jak smakuje Polska?". W tym sezonie prowadzący odwiedzi woj. świętokrzyskie, pomorskie oraz Podhale. Nie zabraknie też dreszczyku emocji, a to za sprawą premierowych seriali kryminalnych "Panna Marple" oraz "Detektyw Murdoch".Z kolei sentymentalne powroty do lat dzieciństwa widzowie przeżyją wspólnie z uznanymi artystami -- gośćmi Marty Perchuć-Burzyńskiej w cyklu "Tamte lata, tamte dni". Również miłośnicy pięknych wnętrz znajdą coś dla siebie. Twórcy brytyjskiego programu "Najlepsze pod słońcem" oprowadzą nas po wyjątkowych posesjach położonych w najbardziej urokliwych i ciepłych zakątkach Europy.W ofercie filmowej TVP HD znajdą się w niedziele o godz. 19.55 najpopularniejsze polskie komedie po rekonstrukcji cyfrowej: "Sekmisja", "Galimatias, czyli Kogel-Mogel II", "Poszukiwany, poszukiwana", "Co mi zdobisz jak mnie złapiesz", "Wyjście awaryjne". Z kolei w ramach nocnych maratonów filmowych emitowanych w piątki i soboty zobaczymy seriale: "Daleko od szosy", "Prokurator", "Instynkt" czy "Czarne chmury".Natomiast w sobotnio-niedzielne przedpołudnie ok. godziny 10:45 emitowane będą dokumentalne filmy przyrodniczo-podróżnicze, a wśród nich m.in.: "Attenborough`s Global Adventure", "Judi Dench`s Wild Bornea Adventure" czy "Magical Land of Oz".Całość oferty programowej TVP HD dopełnią programy rozrywkowe i teleturnieje Telewizji Polskiej: "The Voice Kids", "Sanatorium miłości", "Postaw na milion", "Wojciech Cejrowski - boso przez świat", "Okrasa łamie przepisy" oraz "Makłowicz w podróży".