Cwierćfinał Pucharu Anglii. Piłkarski tydzień w Eleven Sports.

Łukasz Szewczyk

• Między wtorkiem a czwartkiem ELEVEN SPORTS pokaże na żywo siedem spotkań 1/8 finału Pucharu Anglii, najstarszych klubowych rozgrywek piłkarskich na świecie.

Jednym z faworytów rywalizacji jest Liverpool FC, który ma szansę na potrójną koronę w kraju: w niedzielę triumfował w Carabao Cup, jest wiceliderem Premier League, a w środę zagra z Norwich City o ćwierćfinał The Emirates FA Cup. Obie drużyny zmierzyły się w lidze 19 lutego i chociaż The Reds wygrali 3:1, to musieli odrabiać straty, ponieważ zespół Przemysława Płachety do 64. minuty prowadził 1:0. Kibice Liverpoolu najbardziej liczą na Mohameda Salaha, Diogo Jotę i Sadio Mané, którzy zajmują trzy czołowe miejsca w klasyfikacji strzelców Premier League.Także w środę o przepustkę do najlepszej ósemki zagrają drużyny, w których bardzo ważne role odgrywają Polacy. Southampton FC Jana Bednarka zagra z West Hamem United Łukasza Fabiańskiego. Oba zespoły prezentują bardzo dobrą formę: Młoty są w czołówce angielskiej ekstraklasy i walczą o awans do Ligi Mistrzów UEFA, a niepokonani od połowy stycznia Święci w ostatnim czasie odebrali punkty m.in. Tottenhamowi Hotspur, Manchesterowi United i Manchesterowi City.We wtorek Manchester City zagra na boisku broniącego się przed spadkiem z Championship Peterborough United. Lidera Premier League czeka pozornie łatwe zadanie. Gospodarze w poprzedniej rundzie Pucharu Anglii sprawili sporą niespodziankę, eliminując dużo wyżej sklasyfikowane Queens Park Rangers. Czy także tym razem ograją faworyta i sensacyjnie awansują do najlepszej ósemki prestiżowego Pucharu Anglii?Wtorek (1 marca):• godz. 20.10:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Dominik Guziak• godz 20.25:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki• godz. 20.50(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz ZielińskiŚroda (2 marca):• godz. 20.10:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• godz. 20.25:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Mateusz Majakgodz. 21.10:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz ZielińskiCzwartek (3 marca):• godz. 20.30:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• godz. 21.10:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz ZielińskiPoniedziałek (7 marca):• godz. 20.25:(Eleven Sports 1)