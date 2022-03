Grzegorz Kossakowski prezesem Eurozetu

Łukasz Szewczyk

• Zmiany w Zarządzie Grupy Eurozet

1 marca 2022 roku Zarząd Spółki został rozszerzony, a obowiązki Prezesa Zarządu EUROZET Sp. z o.o. zostały powierzone Grzegorzowi Kossakowskiemu. Ewa Rosiewicz, jak i Tomasz Zakrzewski pozostają członkami Zarządu Spółki. Decyzję podjął wspólnik większościowy spółki - SFS Ventures s.r.o.Grzegorz Kossakowski od lutego 2019 do października 2020 był członkiem rady nadzorczej Grupy Eurozet. Wcześniej przez wiele lat pracował w Agorze, gdzie do 2017 roku pełnił rolę członka zarządu, odpowiadając za segment reklamy zewnętrznej oraz piony finansów i administracji oraz nowych przedsięwzięć. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych należących do Agory spółek: AMS, Helios, Yieldbird.Eurozet to jedna z wiodących grup mediowych w Polsce, zajmująca się produkcją i nadawaniem programów radiowych, sprzedażą czasu reklamowego, działalnością brokerską dla stacji i serwisów internetowych, a także tworzeniem i zarządzaniem serwisami internetowymi. Obecnie w skład Grupy Eurozet wchodzi pięć rozgłośni: Radio ZET, Antyradio, Chillizet, Meloradio, Radio Plus, serwisy internetowe, w tym: radiozet.pl, antyradio.pl, chillizet.pl, planeta.pl i radiostacja.pl; a także Studio ZET produkujące reklamy oraz Eurozet Live - marka dedykowana projektom cross-mediowym i marketingowi miejsc i wydarzeń.