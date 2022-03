Kobiecy futbol na żywo w Viaplay: Ewa Pajor wśród gwiazd najlepszych lig świata

Łukasz Szewczyk

• Siedem meczów najlepszych kobiecych lig piłkarskich na żywo mogą w tym tygodniu obejrzeć kibice na platformie streamingowej Viaplay.

• Trzy spotkania transmitowane będą z polskim komentarzem

• W niedzielę będzie można zobaczyć w akcji Ewę Pajor. 25-letnia Polska gra w ataku VfL Wolfsburg.

Arsenal w poprzednim sezonie był trzeci w WA Women's Super League. Teraz prowadzi w tabeli z zaledwie jedną porażką, a także dziewięcioma wygranymi i czterema remisami. Piłkarki z Londynu mają dwa punkty przewagi nad mistrzem Anglii i lokalnym rywalem Chelsea, choć wiceliderki rozegrały o jeden mecz mniej. W środę o 20.15 Arsenal podejmie Reading FC, czyli aktualnie szóstą drużynę ligi.Ostatnio Reading 1:4 uległo na wyjeździe Brighton, ale wcześniej nie przegrało w lidze siedmiu kolejnych meczów, aż sześć z nich wygrywając. Wśród pokonanych były mistrzynie Chelsea Londyn, więc zawodniczki Reading potrafią zaskoczyć faworytki. We wrześniu ubiegłego roku w Londynie, zdecydowanie lepszy był Arsenal, który wygrał 4:0 m.in. po dwóch golach Vivianne Miedemy. Holenderka z ośmioma trafieniami jest obecnie drugim najlepszym strzelcem angielskiej ekstraklasy.A sam Arsenal ostatnio 4:0 wygrał na wyjeździe z Liverpoolem i jest niepokonany w sześciu meczach z rzędu wszystkich rozgrywek. Wcześniej przegrał u siebie 0:1 z Manchesterem United i na wyjeździe 0:2 z... Birmingham City, z którym ponownie zmierzy się w niedzielę. Transmisja środowego meczu Arsenalu z Reading FC (20.15) z polskim komentarzem i niedzielnego (13.00) z Birmingham City na Viaplay.plZ kolei we włoskiej Serie A Femminile w sobotę o 14.30 czeka nas prawdziwy hit. W meczu na szczycie, mistrz Włoch i lider tabeli Juventus Turyn podejmie zespół AS Roma, który ma o trzy punkty mniej.A w niedzielę (6 marca) o godz. 13.00 do akcji wkracza reprezentanta Polski Ewa Pajor. 25-latka gra na pozycji napastnika w VfL Wolfsburg. Jej drużyna to wicemistrz kraju, tytuł przegrała o dwa punkty z Bayernem Monachium. Teraz piłkarki z Wolfsburga też są wiceliderem Frauen-Bundesligi z... dwoma punktami straty do Bayernu (choć także z jednym meczem rozegranym mniej). Ewa Pajor w tym sezonie ligowym strzeliła trzy gole. Szansa na kolejną bramkę już w niedzielę o 13.00 w spotkaniu z SC Freiburg. Transmisja z polskim komentarzem wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay.Najbliższe transmisje kobiecego futbolu na żywo na platformie Viaplay:Środa (2 marca):• 20:10 FA Women's Super League:komentuje Dawid SzymczakSobota (5 marca):• 12:25 FA Women's Super League: Aston Villa - Brighton & Hove Albionkomentarz w języku angielskim• 12:55 Frauen-Bundesliga:komentuje Mateusz Juza• 14:25 Serie A Femminile: Juventus - AS Romakomentarz w języku angielskimNiedziela (6 marca):• 12:55 FA Women's Super League: Arsenal - Birmingham Citykomentarz w języku angielskim• 12:55 Frauen-Bundesliga:komentuje Adam Drygalski• 15:55 Frauen-Bundesliga: Bayern Monachum - 1. FC Koelnkomentarz w języku angielskim