Polscy operatorzy włączają do swoich ofert informacyjny kanał Ukraina 24

Łukasz Szewczyk

• Znaczący gracze polskiego rynku płatnej telewizji wprowadzają do swoich ofert kanał Ukraina 24

Sytuacja na świecie wymusza zmiany w ofertach operatorów telekomunikacyjnych. Z powodu inwazji Rosji na Ukrainę, Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji podjęcła decyzję o wykreśleniu z rejestru sieci kablowych i platform satelitarnych rosyjskich kanałów telewizyjnych , w tym Russia Today (RT). Polscy operatorzy wyłączyli ze swoich ofert rosyjskie kanały telewizyjne, w zamian często wprowadzając do ofert TVP World . To nie koniec zmian.W ramach wsparcie dla osób przekraczających wschodnią granicę oraz mieszkających w Polsce coraz więcej operatorów decyduje się na włączenie do swoich oferty kanałuJest to główny kanał informacyjny na Ukrainie tworzony przez zespół profesjonalistów i gwiazd dziennikarstwa. Dostarcza najważniejsze informacje przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Liderzy opinii, przedstawiciele administracji rządowej i opozycji odpowiadają na najistotniejsze pytania, komentują wydarzenia w kraju i na świecie.Wczoraj Grupa Polsat Plus kanał Ukraina 24 włączyła we wszystkich swoich usługach i serwisach. Można go oglądać w usługach telewizyjnych Polsat Box (pozycja numer 914) i Netii (pozycja numer 197), w Polsat Box Go oraz na portalu Interia.pl.Wśród dużych operatorów, także Play poinformował o wprowadzeniu do swoich usług telewizyjnych Play Now oraz Play Now TV kanał Ukraina 24. Stacja dostępna jest dla wszystkich klientów Play, bez względu na posiadaną ofertę. Kanał mogą oglądać także użytkownicy telewizji w sieci Orange (pozycja w dekoderach 64 i 784).Od dzisiaj dostęp do Ukraina 24 mają także abonenci UPC Polska. Stacja dostępna jest na pozycji numer 805 (dekodery Horizon / 4K Box) oraz 807 (dekodery Mediabox).W rozpowszechnianiu kanału Ukraina 24 czynny udział biorą także portale internetowe. Na stronie głównej Onet.pl można oglądać bezpłatnie największy ukraiński kanał informacyjny Ukraina24 z symultanicznym tłumaczeniem na język polski.Ukraina 24 dostępna jest także na platformach streamingowych, m.in. Player.pl czy WP Pilot.Sygnał stacji dostępny jest także bezpłatnie na YouTube: