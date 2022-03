Autorskie programy, nowe seriale i filmowe wieczory wiosną w TVP Kobieta

Łukasz Szewczyk

• TVP Kobieta na wiosnę

• Autorskie programy oraz premierowe cykle ukazujące różne oblicze piękna, stylu i designu. Nowe seriale i codzienne pasmo filmowe

Wiosnę TVP Kobieta rozpocznie pierwszymi urodzinami. Świętowanie rozpocznie się już od piątku, 4 marca, a widzowie zobaczą m.in. romans "Ostatnia miłość na ziemi" (godz. 21:30) z Ewanem McGregorem i Evą Green w rolach głównych. Sobota to m.in. wyprawa do krainy piękna i luksusu - na Lazurowe Wybrzeże w cyklu "Wszystkie kolory świata" (godz. 8:50). Joasia Lewandowska w "Kwiatach na warsztat" pokaże efektowne dekoracje z Cymbidium (godz. 9:45), po południu antena zaprasza na spotkania z twórczością wielkich gwiazd: Krzysztofem Krawczykiem (godz. 16:00) oraz Ireną Jarocką (godz. 17:50). Natomiast w niedzielne popołudnie TVP Kobieta dokument o królowej polskiej piosenki "Maryli Rodowicz" (godz. 16:00), a tuż po nim filmowa opowieść o Grace, księżnej Monako (godz. 17:50). Wśród filmowych hitów w paśmie o godz. 21:30 widzowie zobaczą "Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu" (poniedziałek, 7 marca). 8 marca, w urodziny TVP Kobieta zaprasza na film "Seksmisja".Wiosna w TVP Kobieta to również cykl "Sylwetki projektantów modowych". W serię o wielkich nazwiskach jak Dior czy Louboutin wprowadzą dwa odcinki serii BBC na temat kultowego pisma - modowej biblii, czyli angielskiego Vogue'a. Wielbicieli prowadzonego przez Ewę Minge programu "Piękno - zgłoś się!" oraz miłośników unikatowych porad medycznych cyklu "Wszystkie strony piękna" zapraszamy na premierowe odcinki kolejnych serii. A sprawdzony, cieszący się już dużą popularnością, format "Nieudane operacje plastyczne gwiazd" uzupełniamy na wiosnę nowością "Co musisz wiedzieć o operacjach plastycznych". Z kolei seria "Wnętrza z odzysku" natchnie entuzjastów stylowych zmian zrealizowanych przy niskim nakładzie budżetu, a premierowe odcinki znanego już widzom magazynu "Trend XXI" ułatwi poruszanie się po francuskim savoir - vivre XXI wieku. TVP Kobieta zaproponuje także pozycję obowiązkową dla każdej kobiety - "Na tropie stylu". Na wielbicieli programu "Taka jak Ty" czeka wyjątkowa niespodzianka. Do swych szczerych rozmów Mateusz Szymkowiak zaprosi tym razem także znanych i lubianych mężczyzn w programie "Taki jak Ty".W wiosennej ramówce TVP Kobieta będzie również kolejna, trzecia już seria programu "Kobiety w drodze". Tym razem w rozmowach o pięknie pomagania Marta Manowska ze swoimi bohaterkami poruszy sprawy pomocy dzieciom niepełnosprawnym, ludziom ubogim.W paśmie seriali TVP Kobieta na widzów czekają kontynuacje "Dynastii Tudorów", włoskiego serialu "Wszystko dla Pań" oraz greckiego hitu "Dzikie pszczoły".Wiosenna oferta programowa TVP Kobieta to także najlepsze kino: polskie fabuły, m.in.: "Kingsajz", "Złoto dezerterów", czy "Papusza", a także hity światowego kina: jak "Pewnego razu w listopadzie" i "Sils Maria".