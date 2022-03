10 lat serialu "Ukryta prawda" w TVN. Co w jubileuszowym sezonie?

Łukasz Szewczyk

• "Ukryta prawda" już od dziesięciu lat pokazuje historie, które wzruszają i bawią.

• Zdrady, kłamstwa, nienawiść i niespodziewane rozstrzygnięcia - to wszystko zobaczymy w jubileuszowym sezonie.

- mówi Piotr Fromowitz, współzałożyciel i były dyrektor zarządzający Constantin Entertainment Polska.- dodaje Magda Kuźnik-Czwojda, headautorka"Ukrytej prawdy" w Constantin Entertainment Polska.- mówi Aneta Kot, producent nadzorujący "Ukrytej prawdy" w Constantin Entertainment PolskaWiosną poznamy między innymi 35-letniego Krzyśka i 25-letnią Anitę, którym rodzi się córeczka. Od trzech miesięcy nie są już razem, rozstali się po wielu kłótniach. Mężczyzna chce mieć jednak wpływ na wychowanie Zuzi. Anita nie jest zachwycona, że została matką. Nie zamierza jednak oddawać dziecka Krzysztofowi, w dodatku coraz bardziej utrudnia mu kontakt z małą. 35-latkowi nie podoba się, że Anita rzadko wychodzi z dzieckiem na spacer, widzi ją za to na imprezie z koleżankami. Kobieta tłumaczy, że z Zuzią zostaje niania, bo ona ma prawo się czasem odprężyć. W końcu Anita zaczyna przebąkiwać o wyjeździe z Warszawy. Krzysiek coraz bardziej zaniepokojony tym, że od paru tygodni nie widział córki, przychodzi do byłej partnerki i odkrywa, że w wózku jest lalka... Mężczyzna chce dzwonić na policję. Aby go powstrzymać, kobieta wyznaje mu prawdę...Bohaterką jednego z odcinków będzie 16-letnia Jadwiga, która nie jest w stanie dogadać się ze swoimi rodzicami, 60-letnią Elżbietą i 67-letnim Antonim. Jest późnym dzieckiem, denerwuje ją, że jej rodzice są staroświeccy, konserwatywni i nie rozumieją dzisiejszego świata, a ich jedynym hobby jest chodzenie do kościoła. Jadzia jest zła na ojca o to, że ciągle czepia się sympatycznych sąsiadów (45-letnia Beata i 18-letni Michał), którzy od miesiąca mieszkają nad nimi. Jadzia zaprzyjaźnia się z Michałem, swata z nim swoją przyjaciółkę, a sama umawia się z jego kolegą Damianem. Cieszy ją, że jej mama zbliża się do Beaty, bo sama uważa kobietę za bardzo sympatyczną. Wkrótce Jadzia daje się namówić Michałowi na domówkę, gdzie Damian próbuje zmusić ją do seksu. Michał ratuje Jadzię z opresji, ale Antoni zabrania córce kontaktowania się z sąsiadami. Czy ukrywana przez wiele lat prawda wychodzie na jaw?Wiosną zgłębimy się również w historię 35-letniej Urszuli, która przespała się z Radkiem - kolegą z pracy. Miała wyrzuty sumienia i powiedziała o wszystkim mężowi. Błagała Adama, by jej nie zostawiał, bo go kocha. Mężczyzna postanowił dać jej drugą szansę. Od czasu zdrady nie jest jednak w stanie zapanować nad zazdrością. Szczególnie, że mężczyzna, z którym żona go zdradziła, nadal pracuje w jej firmie. Co więcej, twierdzi, że kocha Ulkę i będzie o nią walczył. Któregoś dnia Adam wychodzi z domu i już nie wraca. Przerażona kobieta idzie na policję, ale nie ma oznak popełnienia przestępstwa. Adam zabrał swoje dokumenty, kilka ubrań i osobistych rzeczy, nie ma więc szans na szeroko zakrojone poszukiwania. Ulka odkrywa, że Radek wypytywał znajomych o Adama i zaczyna podejrzewać, że kochanek zrobił coś jej mężowi, żeby mieć u niej szansę...