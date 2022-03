Wiosna w TVP. Powrót sprawdzonych hitów

Łukasz Szewczyk

• Wystartowała wiosenna ramówka TVP

• Publiczny nadawca sprawdza na sprawdzone pozycje, wśród nich m.in. "The Voice Kids", "Sanatorium miłości" oraz znane seriale

Wiosną widzowie TVP obejrzą piątą odsłonę muzycznego show z udziałem najmłodszych wokalistów, czwarty sezon, pojawią się kolejne odcinki czwartego sezonu sagi, a także drugą serię programu dla całej rodzinyWiosną kolejna odsłona programu, dzięki któremu zdolni wokaliści dostaną szansę na spełnienie swoich marzeń o muzycznej karierze. Przez jedenaście tygodni, uczestnicy programu będą walczyć o możliwość wystąpienia na opolskiej scenie podczas najbliższego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. 8 marca stacja przygotowała specjalny koncert życzeń z okazji Dnia Kobiet "Za zdrowie Pań".Wiosną na widzów czekają ich ukochane teleturnieje jak:. W nowej, wiosennej odsłonie mistrzyni kuchni Adriana Marczewska w programieprzemierzy Półwysep Iberyjski w poszukiwaniu nie tylko jego smaków.Na antenach Telewizji Polskiej nie zabraknie cieszących się popularnością seriali, które od lat przyciągają milionowe widownie, to m.in.: nowe sezony powracających po zimowej przerwie serialioraz kontynuacje:, czyWiosną w Teatrze Telewizji pojawią się premierowe spektakle. Pierwszy z nich to przedstawienie na żywow reżyserii Adama Sajnuka. Ponadto adaptacje słynnych dramatów jak:Williama Szekspira w reżyserii Katarzyny Klimkiewicz, "Król Edyp" Sofoklesa w reżyserii Jacka Raginisa-Królikiewicza, czy "Krawiec" Sławomira Mrożka w reżyserii Marka Bukowskiego.Od 8 marca w TVP1nostalgiczny cykl dokumentalno-rozrywkowy przygotowany przez Telewizję Polską, który jest barwną podróżą do lat 70. i 80. minionego stulecia. Poza tym,, cykl filmów dokumentalnych, czy, którego bohaterem jest sierż. Józef Franczak ps. Laluś, ostatni Żołnierz Wyklęty.Jesienią i zimą TVP rozwinęła obszar dystrybucji kinowej, zaprosiła na premiery filmów m.in.: "Nędzarz i Madame", "Biały potok" oraz "Miłość jest blisko". Wiosną Telewizja Polska wprowadzi do kin takie produkcje jak "Sonata" i "Marzec `68".