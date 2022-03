Jedna nowość na wiosnę w Disco Polo Music. "Disco Polo 30 lat później"

Łukasz Szewczyk

• W piątek (4 marca 2022 roku) startuje wiosenna ramówka Disco Polo Music

• Stacja przygotowała dla swoich widzów jeden nowy program oraz kontynuacje sprawdzonych programów

Wiosenną nowością stacji jest(sobota godz. 14.00, od 12 marca). W programie stacja zabierze widzów w podróż po trzech dekadach nurtu disco polo. Na widzów czekają wspomnienia najpiękniejszych i najważniejszych momentów w branży, a także informacje o tym, co aktualnie w disco piszczy. Na kanapach zasiądą najwięksi specjaliści, czyli gwiazdy. Będą poruszać odważne i ciekawe tematy. Kamery odwiedzą do świat, by poznać artystów od zupełnie innej strony. Nie zabraknie muzyki. Oprócz najnowszych klipów i największych przebojów, w każdym odcinku występ gwiazdy. Program poprowadzą Kasia Morawska i Marcin KotyńskiWracają także(niedziela, godz. 19.00), czyli gwiazdy disco polo w ogniu pytań Kasi MorawskiejW tym sezonie odpowiadać na nie będą m.in.: Power Play, Extazy, Dejw, Andre, Jorrgus czy Malibu. Z kolei(piątek, godz. 14.00) to zestawienia, ciekawe przemyślenia i cięte komentarze wygłaszane przez same gwiazdy disco. W tym sezonie m.in. 10 najlepszych hitów 2021, najbardziej młodzieżowe piosenki disco polo, najlepsze duety ostatniej dekady disco polo. Stacja kontynuować będzie także programy(codziennie, godz. 17.00),(środa - niedziela, godz. 18.00) oraz(codziennie o godz. 9.00).Ponadto codziennie, na antenie Disco Polo Music różnorodne bloki muzyczne, w których każdy fan disco znajdzie coś dla siebie - pobudka w najlepszym rytmie, czyli kawałki wprawiające w dobry nastrój od samego rana -(codziennie godz. 08:00). Znane i lubiane weselne przeboje, przy których nogi same rwą się do tańca-(codziennie godz. 11:00 i 20:00). Hity, które podbiły listy przebojów, które mają milionowe wyświetlenia, które każdy zna i każdy lubi-(poniedziałek- sobota - 19:00) oraz najlepsze nowości, które za chwilę będą na ustach wszystkich-(poniedziałek- sobota o 15:00)! A w piątek i sobotę nie zabraknie również weekendowych wieczornych pasm imprezowych-(piątek i sobota, godz. 21.00). A w każdą niedziele o 14.00 wspominamy