Wiosenne premiery Polsatu przed telewizyjną emisją w Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• Wiosenna ramówka Polsat Box Go z przedpremierowymi odcinkami najnowszych produkcji Telewizji Polsat

•Użytkownicy jako pierwsi mogą już zobaczyć całe sezony seriali "Osaczony" i "Mecenas Porada", a także nowe odcinki hitów stacji

• Nie zabraknie również znanych programów rozrywkowych

Nadchodząca wiosna przyniesie ze sobą nowe sezony seriali i programów rozrywkowych mających już wierną rzeszę fanów. Wybrane z nich są dostępne w pakiecie Polsat Box Go Premium przed premierą telewizyjną - na siedem lub jeden dzień przed emisją w telewizji. Przedpremierowe odcinki można już oglądać w serwisie Polsat Box Go.W czwartkowe wieczory poznamy ciąg dalszy przygód tytułowych. W Polsat Box Go Premium z tygodniowym wyprzedzeniem można sprawdzić, czy Patrycja, Inga, Anka i Zuza ponownie otworzą się na uczucia oraz jak poradzą sobie z kolejnymi życiowymi turbulencjami. Trzeci sezon historii o odważnej policjantce Marii Matejko przyniesie wiele zaskakujących sytuacji. Nowe przeżycia nietuzinkowejwychowującej czwórkę energicznych dzieci w Polsat Box Go możemy śledzić w każdą środę, na tydzień przed emisją w TV.Z drugą odsłoną przezabawnej komediiwraca także plejada gwiazd, m.in.: Piotr Adamczyk, Marieta Żukowska, Wojciech Mecwaldowski, Katarzyna Kwiatkowska, Paweł Wawrzecki, a także Jerzy Bończak. W każdą sobotę ponownie rozbawią widzów do łez niecodziennymi zawirowaniami, wpadkami i rodzinnymi awanturami. W pakiecie Polsat Box Go Premium kolejne odcinki są udostępniane na tydzień przed emisją w TV.Czwartkowe popołudnia tradycyjnie zostały zarezerwowane na format, który od lat daje widzom nadzieję i wzrusza do łez. Z kolejną edycją wraca, który w Polsat Box Go można oglądać z siedmiodniowym wyprzedzeniem.W wiosennej ramówce pojawiły się także kolejne sezony emitowanych codziennie wciągających seriali, m.in.:, których kolejne odcinki do pakietu Polsat Box Go Premium trafiają z jednodniowym wyprzedzeniem w stosunku do emisji w telewizji.W Polsat Box Go Premium są już dostępne całe sezony dwóch najnowszych produkcji z wiosennej ramówki Telewizji Polsat. Trzymający w napięciu serial kryminalny, opowiadający historię zbrodni, zdrady i namiętności w domach z pozoru idealnych rodzin. W rolach głównych grono znakomitych polskich aktorów: Leszek Lichota, Eryk Lubos, Ilona Ostrowska i Maria Dębska.Drugi format to gratka dla fanów komedii o tematyce prawniczej -. To historia ambitnej absolwentki prawa o wielkim sercu, która po wielu nieoczekiwanych perypetiach otwiera nietypową kancelarię. Tytułową rolę Mecenas Porady gra Aleksandra Domańska. W niecodziennych zdarzeniach towarzyszą jej m.in.: Radosław Pazura, Antoni Pawlicki, Mateusz Rusin, Otar Saralidze, Monika Krzywkowska, Magdalena Wróbel czy Antoni Królikowski.Użytkownicy pakietu Polsat Box Go Premium będą mogli oglądać także premiery programów rozrywkowych Telewizji Polsat zaraz po ich emisji w telewizji. Wśród nich piąty sezonu gorącego reality show. Karolina Gilon ponownie zabierze widzów do słonecznej Hiszpanii, gdzie uczestnicy programu będą szukać swojej drugiej połówki.Natomiast od 4 marca w 16. edycji programuswoje umiejętności aktorskie i wokalne testować będą: Viki Gabor, Karolina Pisarek, Anna Jurksztowicz, Anna Rusowicz, Patryk Cebulski, Andrzej Kozłowski, Maciej Radel. Po raz pierwszy w show wystąpi też gwiazda zagraniczna - Danzel. Skład jury zasili niekwestionowana legenda polskiej sceny muzycznej - Krzysztof Cugowski.Na liście wiosennych nowości znalazły się także kolejna odsłona cyklupod nową nazwą "Nowy skład" z Dominiką Najdek, Ewą Błachnio i Klaudią Halejcio oraz nowe odcinki kulinarnego programu